Перед матчем Россия — Мали на стадионе выступит группа «Моя Мишель»

сегодня, 09:37
Россия — Мали, 31.03.2026 в 20:00

На «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 31 марта состоится товарищеский матч между национальными сборными России и Мали.

Торжественную часть перед началом встречи откроет выступление поп-группы «Моя Мишель». Государственный гимн Российской Федерации исполнит народный артист России Василий Герелло. По окончании матча запланировано выступление певицы Елены Ваенги.

В рамках программы пройдут тематические конкурсы и серия футбольных матчей с участием ветеранов сборной России, среди которых Егор Титов, Андрей Тихонов, Игорь Семшов и Павел Погребняк. Приглашенным гостем фестиваля станет актер Павел Чинарев.

