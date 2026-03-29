Перед матчем Россия — Мали на стадионе выступит группа «Моя Мишель»

1774766261

сегодня, 09:37

На «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 31 марта состоится товарищеский матч между национальными сборными России и Мали.

Торжественную часть перед началом встречи откроет выступление поп-группы «Моя Мишель». Государственный гимн Российской Федерации исполнит народный артист России Василий Герелло. По окончании матча запланировано выступление певицы Елены Ваенги.

В рамках программы пройдут тематические конкурсы и серия футбольных матчей с участием ветеранов сборной России, среди которых Егор Титов, Андрей Тихонов, Игорь Семшов и Павел Погребняк. Приглашенным гостем фестиваля станет актер Павел Чинарев.