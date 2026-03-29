Коул Палмер рассматривает возможность ухода из «Челси»

сегодня, 09:45

Полузащитник «Челси» выразил недовольство своим текущим положением в команде и готов рассмотреть предложения от других клубов.

По информации источника, интерес к 23-летнему игроку проявляют «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и мадридский «Реал».

Основной причиной разочарования футболиста называют тактические изменения в игре «синих». Палмер полагает, что новые схемы ограничивают его свободу действий на поле.

Руководство «Челси» оценивает трансферную стоимость полузащитника в 150 млн фунтов.