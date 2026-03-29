Коул Палмер рассматривает возможность ухода из «Челси»

сегодня, 09:45

Полузащитник «Челси» Коул Палмер выразил недовольство своим текущим положением в команде и готов рассмотреть предложения от других клубов.

По информации источника, интерес к 23-летнему игроку проявляют «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и мадридский «Реал».

Основной причиной разочарования футболиста называют тактические изменения в игре «синих». Палмер полагает, что новые схемы ограничивают его свободу действий на поле.

Руководство «Челси» оценивает трансферную стоимость полузащитника в 150 млн фунтов.

particular
сегодня в 11:06
В Челси, конечно, нынче при Росеньоре - не фонтан, но и 22 года - не возраст для проявления недовольства...
Karkaz
сегодня в 10:46
А какое у него текущее положение?)
sihafazatron
сегодня в 10:46
В Баварию еще может поверю...
Romeo 777
сегодня в 09:59
Какое то позднее зажигание 😁 Он уже ведь опроверг это всё
