Испания. Примера 2025/2026

Клопп возглавит «Реал» вне зависимости от результатов Арбелоа

сегодня, 10:15

Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп близок к назначению в «Реал».

Немецкий специалист в любом случае будет новым наставником мадридского клуба. Будущее Альваро Арбелоа больше не зависит от того, выиграет ли он трофеи или нет.

Объединения болельщиков «Тоттенхэма» выступили против назначения Де Дзерби
Вчера, 08:51
За ними следят «Реал» и «Манчестер Юнайтед». Топ-10 тренеров, которые будут свободны этим летом
26 мартаЕвгений Петров в блоге "Соккер" ТопКомментарии6
СлухиХаби Алонсо — главный кандидат на пост тренера «Ливерпуля»
26 марта
Спортивный директор «Целе» опроверг информацию о переговорах с Талалаевым
25 марта
Слухи«Ливерпуль» пока не планирует увольнять Слота этим летом
25 марта
СлухиВ «Челси» приняли решение о будущем Росеньора
24 марта
particular
сегодня в 11:10
Очередная попытка руководства Реала выйти на новый виток величия...
Клоп - это величина и на него некоторые игроки уже не смогут смотреть свысока...
25процентный клоун
сегодня в 11:00, ред.
Мотивацию Арбелоа заявить о себе эта новость не ослабит. А игрокам ьем более надо показать товар лицом перед новым тренером
Ну и это очень крутая новость
pfyq8p2gvavg
сегодня в 10:59
Будет интересно наблюдать за его работой в Мадриде
Karkaz
сегодня в 10:50
Ого, всё таки Клопп в Реал идёт. Надоело ему не самые богатые клубы поднимать, решил стать менеджером с безлимитными ресурсами.
Ilya Seedyakin
сегодня в 10:20
Начинается... Альвару то кто-нить приютит после всего, аль останется неприкаянным?
