«Барселона» начала предварительные переговоры с окружением Бастони

«Барселона» начала работу над трансфером защитника «Интера» Алессандро Бастони.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, каталонцы уже обсуждают с представителями игрока условия личного контракта и будущую зарплату.
Несмотря на то что Бастони давно является приоритетной целью «сине-гранатовых», официальных переговоров между клубами пока нет.
«Интер» еще не определился с трансферной стоимостью защитника, поэтому скорого завершения сделки ждать не стоит.
Денег на свободного агента нет, а платить за Бастони они готовы значит?
