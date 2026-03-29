Soccer.ru
Испания. Примера 2025/2026

«Барселона» начала предварительные переговоры с окружением Бастони

сегодня, 10:27

«Барселона» начала работу над трансфером защитника «Интера» Алессандро Бастони.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, каталонцы уже обсуждают с представителями игрока условия личного контракта и будущую зарплату.

Несмотря на то что Бастони давно является приоритетной целью «сине-гранатовых», официальных переговоров между клубами пока нет.

«Интер» еще не определился с трансферной стоимостью защитника, поэтому скорого завершения сделки ждать не стоит.

Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:45
Заранее подготавливают почву к трансферу. Правильно делают...
sihafazatron
сегодня в 10:45
Странновато все у них)
Денег на свободного агента нет, а платить за Бастони они готовы значит?
