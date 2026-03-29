Top.Mail.Ru
Soccer.ru
Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Андрей Мостовой станет одним из самых высокооплачиваемых россиян в лиге

сегодня, 11:28

Полузащитник Андрей Мостовой может подписать новый контракт с «Зенитом».

Футболист обсуждает новое соглашение с «сине-бело-голубыми». По этому контракту заработная плата игрока может увеличиться до 2,7 млн евро за сезон.

Таким образом, Мостовой может войти в топ-3 футболиста РПЛ с российским паспортом по зарплате.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Барселона» предложит Левандовскому контракт с сокращением зарплаты на 50%
Сегодня, 08:36
СлухиНазваны детали контракта Спаллетти с «Ювентусом»
Вчера, 23:31
СлухиШлоттербек, которым интересовался «Реал», продлит контракт с «Боруссией» Д
Вчера, 18:31
СлухиЛуис Энрике близок к продлению контракта с ПСЖ
Вчера, 17:16
Официально«Зенит» объявил о продлении контракта с Шиловым
27 марта
«Манчестер Юнайтед» изменил условия контракта с Каземиро
27 марта
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
сегодня в 14:49
сегодня в 14:49
Если есть деньги...и футболисты с паспортом...то конечно должен быть и тот кто получает их много...
lazzioll
lazzioll
сегодня в 14:30
если округлить - то 100.000 евро за матч. боксеры хоть морды бьют за гонорары, тут кривоногие на 0-0 походят и соточку на карман и в Кофеманию
Sergo81
Sergo81 ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 14:15
Ввести потолок зп можно. Но это не поможет. Например условному клубу нужен Батраков. Что делать, если за одну и туже зп ему комфортно в Локо ? Правильно, прописать в контракте подъёмные, кучу бонусов за лояльность, результативность, количество времени на поле и т.д. Это не совсем зп, но это другие деньги, чем в Локо.
STVA 1
STVA 1 ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 13:50
Дык самое простое это ввести потолок зарплат. Но этим ур-дам это не надо. Как пилить то(((
Был бы потолок то этого пира во время чумы бы не было. Но самое правильное это брать бюджетные деньги. Но на все клубы Галицких не напастись
Sergo81
Sergo81 ответ ildar_3871 (раскрыть)
сегодня в 12:26
Почти все легионеры Зенита больше получают. Такие реалии.
j6rxvt2nbxbf
j6rxvt2nbxbf ответ particular (раскрыть)
сегодня в 12:24
Суть важна; детали же, в контексте яйцеголовых дармоедов-инвалидов, несущественны.
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 12:24
Кто на шконке сидит - срок мотает, кто на лавке в запасе сидит - бабло рубит. Умом Россию не понять ...
particular
particular ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 12:16, ред.
Я ориентируюсь в секундах, метрах и т.п. показателях...
Примите это как лёгкую иронию, не более...
uvnqvxku23fe
uvnqvxku23fe
сегодня в 12:14, ред.
Ребята, не рвите сердце. Футбола в стране нет, есть ряженые, которые занимаются его подменой.
Что до Мостового... Это наверняка дальний, а может и не дальний родственник какой то Газпромовской блатной *опы. Стопудово от сей лошадиной з/п малыш Эндрю будет часть отстёгивать своим патронам. Как говаривал великий российский реформатор..., " Рынок всё отрегулировал".

Прав был классик, когда сказал что Чичиковы и Мертвые Души у нас на веки вечные.
ildar_3871
сегодня в 12:11
сегодня в 12:11
Обонкротят они Газпром !
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 12:10
сегодня в 12:10
Самый дорогой лавочник в истории российского футбола. А Миллер волшебник однако. Деньги из госказны достает на раз-два. И до сих пор на свободе.!
Sergo81
Sergo81
сегодня в 12:07
Вот и заработал лимит, теперь начнут бить контрактные рекорды по зп. У кого переподписание на подходе?)
Sergo81
Sergo81 ответ particular (раскрыть)
сегодня в 12:06
Ни один легкоатлет из России не смог выбежать из 10сек на 100м за всю историю. Куда уж футболистам…
ildar_3871
сегодня в 12:01
сегодня в 12:01
2,7 млн евро за сезон , Месси меньше получает !
particular
сегодня в 11:53
сегодня в 11:53
Это как же надо отрабатывать, что бы столько зарабатывать?..
50 голов за сезон не забивает, 100м из 10 сек не выбегает, дриблинг средний, да и в остальных показателях не фонтан... Видно, повезло с трудоустройством :)
z2f6a37drrdy
сегодня в 11:43
сегодня в 11:43
Хороший игрок, попал в не ту атмосферу.
cska1948
cska1948 ответ qazx8msr7y4p (раскрыть)
сегодня в 11:40
Видимо, это ему надбавка за вредность сидения на лавке.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:38
Наверное пашет как доктор или у станка! И то до их зарплаты не дотягивает)))
qazx8msr7y4p
сегодня в 11:37
сегодня в 11:37
Только больше почему-то сидит на лавочке.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 