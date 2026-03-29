Названы условия, при которых Дуглас Сантос покинет «Зенит»

сегодня, 11:51

Защитник Дуглас Сантос может покинуть «Зенит» после окончания нынешнего сезона.

«Сине-бело-голубые» не хотят расставаться с бразильцем, однако такой вариант развития событий возможен, если футболист сам попросит этого, а также будет достойное предложение в размере 5-10 млн евро.

Кроме того, контракт Дугласа Сантоса истекает через год, а продление сделки с повышением зарплаты маловероятно.

lotsman
сегодня в 14:36
"В размере 5 - 10...".
Для непонятливых - в размере от 5 до 10.)
lotsman
сегодня в 14:34
"Ну, и причём здесь "условия", если продление маловероятно........"
Условия обозначены на случай если Сантос захочет покинуть Зенит до конца контракта.
sv_1969
сегодня в 13:42
32 года парню и год контракта при цене в 8 млн , даже 5 млн это много!
lotsman
сегодня в 13:40
Сначала нужно оценить ситуацию, а потом критиковать.
Контракт заканчивается через год. Продления контракта , скорее всего, не будет.
Зенит не хочет расставаться с бразильцем и постарается уговорить на новый контракт. Но если он не захочет, то выгоднее его продать, если он попросит, за указанную сумму. Иначе через год он уйдёт свободным.
derrik2000
сегодня в 12:54
Для Зенита в наше время просьба об "отстёгивании" за Дугласа Сантоса предложения от 5 до 10 миллионов евро (в действительности ещё могут подвинуться на миллион-полтора вниз, т. е. до 3, 5 млн) и фраза "не хотят расставаться с бразильцем" - совершенно между собой не стыкуются, если рассуждать логически.
Был бы очень нужен - ЗАЛОМИЛИ бы 25-30 как минимум.

Даже криво мудрят, когда описывают ситуацию...
112910415
сегодня в 12:44
ждём-с
particular
сегодня в 12:21
"...если футболист сам попросит этого..." - на коленях?..
"...предложение в размере 5-10 млн евро..." - это кто же столько отслюнявит?..
Фил Кио
сегодня в 12:15
Ну, и причём здесь "условия", если продление маловероятно. А "достойное" предложение, как-то даже издевательское: 5 и 10 млн. евро для Зенита почти равнозначны? Ну, и предложили бы Семаку 85млн.руб., как у Мусаева, вместо 285млн. руб. Ан, нет, видно, Семак видит разницу.
zmc4edj59dvk
сегодня в 12:13
Еще лет 10 будет в Зените коптить.
dcvp3xa6ncdh
сегодня в 12:07
5 и 10 млн. - абсолютно разные вещи.
ildar_3871
сегодня в 12:00
