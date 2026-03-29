Названы условия, при которых Дуглас Сантос покинет «Зенит»

сегодня, 11:51

Защитник может покинуть «Зенит» после окончания нынешнего сезона.

«Сине-бело-голубые» не хотят расставаться с бразильцем, однако такой вариант развития событий возможен, если футболист сам попросит этого, а также будет достойное предложение в размере 5-10 млн евро.

Кроме того, контракт Дугласа Сантоса истекает через год, а продление сделки с повышением зарплаты маловероятно.