Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Юран сменит Адиева на посту главного тренера «Крыльев Советов»

сегодня, 11:52

48-летний Магомед Адиев в ближайшее время может покинуть пост главного тренера «Крыльев Советов». Руководство самарского клуба уже приняло решение о расставании со специалистом и готовится к официальному расторжению контракта.

Новым наставником команды должен стать Сергей Юран. Руководство клуба рассматривает его как антикризисного специалиста, способного решить задачу по сохранению прописки в РПЛ.

Ранее появлялись сведения о переговорах Адиева с казахстанским «Актобе», однако специалист опровергал эту информацию, заявляя о продолжении работы в Самаре.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сортировать
Все комментарии
64vtbn6rp9hs
64vtbn6rp9hs
сегодня в 13:10
Юрану удачи, уверен что он справится, один из недооцененных отечественных тренеров
derrik2000
derrik2000 ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 13:01
"Как раньше говорил Ворошилов в "Что Где Когда", "Иван Иваныч из Крыжополя интересуется": а ГДЕ и КОГДА Юран показывал полную профнепригодность и отсутствие компетенции по результатам тренируемых им команд?
В Химках?
В Пари НН?
В Турции?
Scorp689
Scorp689
сегодня в 12:55
Антикризисный может быть, но в долгую проблема...
Брулин
Брулин
сегодня в 12:48
Вот в какой еще сфере в стране, помимо политики и футбола, возможно такое? Что человек может раз за разом показывать абсолютную непригодность и отсутствие компетенции, но при этом продолжать оставаться на плаву и получать хлебные места
112910415
112910415
сегодня в 12:45
хотел доработать ...
particular
particular
сегодня в 12:42
Возможно, в Самаре витают завышенные ожидания возможностей Юрана...
Хотя, лучше сейчас шевелить булками, чем потом уныло шмыгать носом...
trf4vd4d3gug
trf4vd4d3gug
сегодня в 12:11
Вот уж шило на мыло.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 