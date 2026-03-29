Юран сменит Адиева на посту главного тренера «Крыльев Советов»

48-летний Магомед Адиев в ближайшее время может покинуть пост главного тренера «Крыльев Советов». Руководство самарского клуба уже приняло решение о расставании со специалистом и готовится к официальному расторжению контракта.
Новым наставником команды должен стать Сергей Юран. Руководство клуба рассматривает его как антикризисного специалиста, способного решить задачу по сохранению прописки в РПЛ.
Ранее появлялись сведения о переговорах Адиева с казахстанским «Актобе», однако специалист опровергал эту информацию, заявляя о продолжении работы в Самаре.
Хотя, лучше сейчас шевелить булками, чем потом уныло шмыгать носом...
