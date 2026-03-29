Ерохин хочет остаться в «Зените» на ещё один сезон

сегодня, 12:52

Нападающий «Зенита» Александр Ерохин высказался о своём будущем.

Всегда задумываешься о будущем. Естественно, сейчас хочется максимально помогать команде. Тем не менее, со своей стороны, ещё минимум сезон хотел бы в качестве футболиста «Зенита» провести. Я думаю, что этот момент мы с руководством в ближайшем будущем обсудим. Не так много времени остаётся, поэтому надеюсь, что всё будет хорошо. Конкретики пока что не было.

Все новости
Литвинов хочет взять реванш у «Зенита» в матче Кубка России
Сегодня, 12:06
Литвинов назвал плюс для «Спартака» в перерыве на матчи сборных
Сегодня, 11:12
Губерниев дал совет Карпину
Сегодня, 10:28
Нино заявил, что Анчелотти следит за «Зенитом»
Сегодня, 00:19
Семак высказался о победе над «Кайратом»
Вчера, 22:04
Губерниев: «Пиво — напиток футбольный»
Вчера, 19:51
memphis
сегодня в 14:33, ред.
Сидеть на пенсии на окладе газа и брать трофеи - мечта
Jeck Denielse
сегодня в 14:09
Да хоть на 6...
Всё равно никто не видит...
vcuqbsu7pjzr
сегодня в 14:06
Команде он не мешает, как некоторые игроки.
Alex_67
сегодня в 13:32
А почему бы и нет?
Ерохин хорошо играет, выходя на замену...
Гость
