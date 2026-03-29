Мирча Луческу госпитализирован с подозрением на сердечный приступ

сегодня, 12:52

Пресс-служба Федерации футбола Румынии сообщила, что главный тренер национальной команды и бывший наставник «Зенита» госпитализирован в Бухаресте.

В данный момент состояние тренера стабильное. Однако, в соответствии с действующими медицинскими протоколами и для исключения любых рисков, Мирча Луческу был доставлен в больницу в столице для тщательного обследования и специализированного наблюдения.

По информации издания A Bola Луческу потерял сознание во время технического совещания перед тренировкой. Предполагаемой причиной ухудшения самочувствия мог стать сердечный приступ. Инцидент произошел в преддверии товарищеского матча против сборной Словакии, запланированного на 31 марта.