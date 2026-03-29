Мирча Луческу госпитализирован с подозрением на сердечный приступ

сегодня, 12:52

Пресс-служба Федерации футбола Румынии сообщила, что главный тренер национальной команды и бывший наставник «Зенита» Мирча Луческу госпитализирован в Бухаресте.

В данный момент состояние тренера стабильное. Однако, в соответствии с действующими медицинскими протоколами и для исключения любых рисков, Мирча Луческу был доставлен в больницу в столице для тщательного обследования и специализированного наблюдения.

По информации издания A Bola Луческу потерял сознание во время технического совещания перед тренировкой. Предполагаемой причиной ухудшения самочувствия мог стать сердечный приступ. Инцидент произошел в преддверии товарищеского матча против сборной Словакии, запланированного на 31 марта.

a7ggm5hkzucp
a7ggm5hkzucp ответ shur (раскрыть)
сегодня в 14:33, ред.
Есть одно большое НО. Маккартни, Джаггер и Зельдин только за свою работу отвечают (Зельдину земля пухом) - им сам бог велел до гробовой доски плясать, петь, и на сцене играть. А тренеру пи*ды дают и за себя, и за того парня. Почувствуй разницу, как говорят.

И тебе не хворать.
shur
shur ответ Lewa2708 (раскрыть)
сегодня в 14:15
...в девяточку попал! Красава!
shur
shur ответ s8gdtu6accx5 (раскрыть)
сегодня в 14:14, ред.
...какой на хр-н закат!?! Зельдин до 100 играл в театре...!!! МакКартни с Джагером зажигают на гастролях! В 65 ушёл на пенсию, сел на -опу, через год на Хованском! Тут знаменитый Тренер, ни дня без футбола не прожил, а скачки они в тридцать могут зайти в гости! Здоровья и Всех благ Наставнику! И тебе Х5 того же!!!
7s2y5f8ccruz
7s2y5f8ccruz ответ Lewa2708 (раскрыть)
сегодня в 13:10
А я и не писал про сидение дома.
Lewa2708
Lewa2708 ответ s8gdtu6accx5 (раскрыть)
сегодня в 13:09
Человек не хочет сидеть дома и ждать своего часа. Работа отвлекает от таких мыслей
s8gdtu6accx5
s8gdtu6accx5
сегодня в 13:05
9-й десяток деду пошёл. Неужто на старость не заработал ? Сидел бы с правнуками, радовался жизни... Или вон в Америку бы на мундиаль с трибуны смотреть поехал. Нахрена такие нервы на закате лет ?!
