Мирча Луческу госпитализирован с подозрением на сердечный приступ

Пресс-служба Федерации футбола Румынии сообщила, что главный тренер национальной команды и бывший наставник «Зенита» Мирча Луческу госпитализирован в Бухаресте.
В данный момент состояние тренера стабильное. Однако, в соответствии с действующими медицинскими протоколами и для исключения любых рисков, Мирча Луческу был доставлен в больницу в столице для тщательного обследования и специализированного наблюдения.
По информации издания A Bola Луческу потерял сознание во время технического совещания перед тренировкой. Предполагаемой причиной ухудшения самочувствия мог стать сердечный приступ. Инцидент произошел в преддверии товарищеского матча против сборной Словакии, запланированного на 31 марта.
И тебе не хворать.
И тебе не хворать.