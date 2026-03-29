Президент «Барселоны» выразил недовольство лояльностью арбитров к «Реалу»

сегодня, 13:03

Президент «Барселоны» выступил с резкой критикой судейства в испанском чемпионате. По мнению главы каталонского клуба, арбитры регулярно принимают решения в пользу мадридского «Реала».

Я убежден, что наш уровень игры должен значительно превосходить конкурентов, так как судейские решения редко принимаются в нашу пользу. Складывается впечатление, что арбитры систематически подыгрывают «Реалу», демонстрируя предвзятое отношение к «Барселоне».

На данный момент «сине-гранатовые» возглавляют турнирную таблицу Ла Лиги, имея в активе 73 очка после 29 туров. «Реал» идет вторым, отставая от лидера на 4 балла.