Top.Mail.Ru
Soccer.ru
Испания. Примера 2025/2026

Президент «Барселоны» выразил недовольство лояльностью арбитров к «Реалу»

сегодня, 13:03

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта выступил с резкой критикой судейства в испанском чемпионате. По мнению главы каталонского клуба, арбитры регулярно принимают решения в пользу мадридского «Реала».

Я убежден, что наш уровень игры должен значительно превосходить конкурентов, так как судейские решения редко принимаются в нашу пользу. Складывается впечатление, что арбитры систематически подыгрывают «Реалу», демонстрируя предвзятое отношение к «Барселоне».

На данный момент «сине-гранатовые» возглавляют турнирную таблицу Ла Лиги, имея в активе 73 очка после 29 туров. «Реал» идет вторым, отставая от лидера на 4 балла.

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
mb6xmqagqaxm
сегодня в 13:35
Негрейра, от такой публичной наглости своего бывшего спонсора, аж прослезился, небось. )))
Bad Listener
сегодня в 13:05, ред.
В Реале наверное тоже самое про Барселону думают, любят слабые характером люди искать причины неудач вовне
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 