«Зенит» не продлит контракт с Ахметовым и расстанется с Ду Кейросом

По информации источника, полузащитник Ильзат Ахметов покинет «Зенит» в статусе свободного агента по окончании сезона. Клуб решил не продлевать контракт из-за высокой конкуренции в атаке и ставки Сергея Семака на молодежь. Текущий сезон Ахметов проводит в аренде за «Крылья Советов».
Также рассматривается уход Ду Кейроса, который сейчас арендован «Оренбургом»: петербуржцы намерены сохранить в составе только сильнейших легионеров.
Параллельно «Урал» планирует выкупить защитника Матвея Бардачева. 20-летний игрок успешно провел сезон в Екатеринбурге на правах аренды (20 матчей, 4 гола), и клуб намерен оформить полноценный трансфер, несмотря на прошлые отказы «Зенита» от опции выкупа.