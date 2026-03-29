«Зенит» не продлит контракт с Ахметовым и расстанется с Ду Кейросом

сегодня, 13:28

По информации источника, полузащитник Ильзат Ахметов покинет «Зенит» в статусе свободного агента по окончании сезона. Клуб решил не продлевать контракт из-за высокой конкуренции в атаке и ставки Сергея Семака на молодежь. Текущий сезон Ахметов проводит в аренде за «Крылья Советов».

Также рассматривается уход Ду Кейроса, который сейчас арендован «Оренбургом»: петербуржцы намерены сохранить в составе только сильнейших легионеров.

Параллельно «Урал» планирует выкупить защитника Матвея Бардачева. 20-летний игрок успешно провел сезон в Екатеринбурге на правах аренды (20 матчей, 4 гола), и клуб намерен оформить полноценный трансфер, несмотря на прошлые отказы «Зенита» от опции выкупа.

3mfaqryc9h6u
3mfaqryc9h6u
сегодня в 14:02
Зачем Ахметова вообще брали, игрок уровня спартака-2.
particular
particular
сегодня в 13:36
Питерские пробуют разгребать балласт, который сами же и нагребли...
Гость
