Перед матчем Мексика — Португалия на стадионе разбился мужчина насмерть

сегодня, 13:44
МексикаЛоготип футбольный клуб Мексика0 : 0Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

В субботу, 28 марта, за несколько часов до начала товарищеского матча между сборными Мексики и Португалии, на стадионе «Банорте» («Ацтека») погиб мужчина.

Погибший, находился в состоянии опьянения, сорвался при попытке перелезть с одного яруса ложи на другой по внешней стене.

Матч должен был стать первой проверкой стадиона после масштабной реконструкции. Официальное открытие арены намечено на 11 июня.

Арена готовится войти в историю как первый стадион, принимающий матчи уже третьего чемпионата мира по футболу.

Перевод с reuters.com Фото: Сайт nytimes.com
18-летний игрок колумбийского «Мильонариос» скончался после потери сознания
23 марта
Автобус с болельщиками «Манчестер Сити» загорелся по пути на кубковый финал
22 марта
Форвард «Эвертона» сообщил о нападении на его друзей в матче с «Арсеналом»
15 марта
Ушел из жизни обладатель Кубка России в составе «Динамо» Сергей Некрасов
10 марта
Умер легендарный администратор «Локомотива» Анатолий Машков
09 марта
Дом футболиста молодежного «Спартака» пострадал при пожаре в Южном Бутове
04 марта
