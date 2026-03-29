Перед матчем Мексика — Португалия на стадионе разбился мужчина насмерть

В субботу, 28 марта, за несколько часов до начала товарищеского матча между сборными Мексики и Португалии, на стадионе «Банорте» («Ацтека») погиб мужчина.

Погибший, находился в состоянии опьянения, сорвался при попытке перелезть с одного яруса ложи на другой по внешней стене.

Матч должен был стать первой проверкой стадиона после масштабной реконструкции. Официальное открытие арены намечено на 11 июня.

Арена готовится войти в историю как первый стадион, принимающий матчи уже третьего чемпионата мира по футболу.