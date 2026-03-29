Джон Джон: «У Энрике и Сантоса отличные шансы поехать на ЧМ-2026»

сегодня, 14:36
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия1 : 2Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Джон Джон поделился мнением об игре своих одноклубников Луиса Энрике и Дугласа Сантоса за сборную Бразилии. В недавнем товарищеском матче против Франции (1:2) Сантос вышел в основе, а Энрике, появившись на замену, отметился голевым пасом.

Они отлично сыграли за национальную команду. Поздравляю Луиса с голевой передачей, для него это очень важно в матче с таким сложным соперником, как Франция. Сейчас им предстоит матч с Хорватией. Уверен, что и Луис, и Дуглас сыграют в нем. Что касается шансов поехать на чемпионат мира, у них очень хорошие шансы.

chhzrse4d3r6
chhzrse4d3r6
сегодня в 16:06
Стоит пожелать игрокам Зенита удачи на ЧМ.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 15:50, ред.
С такими "звездами" у сб. Бразилии отличные шансы вернуться домой после группового турнира. Они оба не уровень сб. Бразилии.
eyxsq58af5q3
eyxsq58af5q3
сегодня в 14:49
Будут у папы Карло крепкими лавочниками
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:40
Люди не бедные...купят билеты....и съездят....
