Испания. Примера 2025/2026

Мбаппе прокомментировал критику в свой адрес в «Реале»

сегодня, 14:49

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе спокойно отреагировал на давление со стороны болельщиков и прессы, напомнив о завышенных ожиданиях в испанском клубе.

Если в Мадриде критиковали таких легенд, как Ди Стефано и Криштиану, то почему ко мне должно быть иное отношение? Я понимаю местных фанатов: для испанцев любовь к «Реалу» — это не просто спорт, это их вера и страсть.

На счету 27-летнего нападающего в текущем сезоне 38 голов и 6 ассистов в 35 матчах за «сливочных».

Президент «Барселоны» выразил недовольство лояльностью арбитров к «Реалу»
Сегодня, 13:03
Килиан Мбаппе назвал своё первое воспоминание о чемпионате мира
Сегодня, 00:02
Де Хеа: «Ситуация была отчаянной, и Ваноли вернул нас к жизни»
Вчера, 22:59
Де Хеа объяснил, почему связался с Кински после матча с «Атлетико»
Вчера, 21:14
Бекхэм посоветовал «Манчестер Юнайтед» подписать Тонали
Вчера, 21:04
Клопп о Салахе: «Этот конкретный тип игрока незаменим»
Вчера, 20:54
shur
shur
сегодня в 16:46
...ещё пока сильно не начудил! Но и не взбодрил,сказать прям при Мбаппе пошло и поехало, едем толи на первой, толи на второй,но никак не на третьей,а хотелось бы! Вся критика и боль впереди,срок маленький ....! Или.....?!
n2wp3v5mw6ad
сегодня в 15:17
сегодня в 15:17
- Теперь добавьте к этому тексту пресс-службы что-нибудь от себя и своей мамы!
- Да пошли они в.........., эти .............., чтоб им..........................., я их всех на ........... ......... и в ................!
particular
сегодня в 15:05
сегодня в 15:05
Спокойная реакция, - признак проявляющейся мудрости или нежелание штыриться с болелами и прессой :)
