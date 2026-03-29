Мбаппе прокомментировал критику в свой адрес в «Реале»

сегодня, 14:49

Нападающий «Реала» спокойно отреагировал на давление со стороны болельщиков и прессы, напомнив о завышенных ожиданиях в испанском клубе.

Если в Мадриде критиковали таких легенд, как Ди Стефано и Криштиану, то почему ко мне должно быть иное отношение? Я понимаю местных фанатов: для испанцев любовь к «Реалу» — это не просто спорт, это их вера и страсть.

На счету 27-летнего нападающего в текущем сезоне 38 голов и 6 ассистов в 35 матчах за «сливочных».