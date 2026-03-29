Глава CAF заявил о готовности исполнить решение CAS по финалу Кубка Африки

сегодня, 16:25
СенегалЛоготип футбольный клуб Сенегал1 : 0Логотип футбольный клуб МароккоМароккоЗакончился в доп. время

Глава CAF Патрис Мотсепе заявил, что конфедерация исполнит любое решение Спортивного арбитражного суда по делу о финале Кубка африканских наций 2025 года. Ранее CAS зарегистрировал апелляцию Сенегала на присуждение технического поражения в матче против Марокко.

Футбол — очень эмоциональная игра, и события финала между Сенегалом и Марокко требуют от нас исчерпывающих разъяснений. В данный момент дело находится на рассмотрении в CAS — высшей мировой инстанции в футбольном праве. Мы полностью признаем авторитет суда и обязуемся исполнить любой вынесенный им вердикт.

Так и должно быть, на то он и суд...
