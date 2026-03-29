Глава CAF заявил о готовности исполнить решение CAS по финалу Кубка Африки

сегодня, 16:25

Глава CAF заявил, что конфедерация исполнит любое решение Спортивного арбитражного суда по делу о финале Кубка африканских наций 2025 года. Ранее CAS зарегистрировал апелляцию Сенегала на присуждение технического поражения в матче против Марокко.