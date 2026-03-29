Нойер вернётся в состав «Баварии» к матчам против «Фрайбурга» и «Реала»

сегодня, 16:33

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер завершил восстановление после травмы.

Капитан команды выйдет в стартовом составе уже в ближайшую субботу в матче Бундеслиги против «Фрайбурга».

Сообщается, что голкипер будет полностью готов и к предстоящему четвертьфиналу Лиги чемпионов против мадридского «Реала»

Также к тренировкам в общей группе возвращается Йонас Урбиг. Ожидается, что он попадет в заявку на ближайшую игру.

shur
сегодня в 17:10
.....Воспрянул духом наш немецкий исполин,
Душой и телом никогда не победим!
В Германии Он флагман вездесущий!
Ну а в Баварии играет,чтоб заработать
Хлеб себе насущный...!!!
