Бернарду Силва уведомил руководство «Ман Сити» о желании покинуть клуб

сегодня, 16:43

По информации источника, капитан «Манчестер Сити» уведомил руководство клуба о своем уходе по окончании текущего сезона.

31-летний полузащитник покинет команду в статусе свободного агента в связи с истечением срока контракта.

На данный момент основным претендентом на португальского футболиста считается американский клуб «Лос-Анджелес». В Европе интерес к игроку проявляют «Атлетико», «Барселона», «Ювентус» и «Наполи».