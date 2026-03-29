Бернарду Силва уведомил руководство «Ман Сити» о желании покинуть клуб

По информации источника, капитан «Манчестер Сити» Бернарду Силва уведомил руководство клуба о своем уходе по окончании текущего сезона.
31-летний полузащитник покинет команду в статусе свободного агента в связи с истечением срока контракта.
На данный момент основным претендентом на португальского футболиста считается американский клуб «Лос-Анджелес». В Европе интерес к игроку проявляют «Атлетико», «Барселона», «Ювентус» и «Наполи».
Лицо Переса, когда очередной игрок свободный агент…😁
