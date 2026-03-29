Хавбек «Балтики» Петров о драке в игре с ЦСКА: «Тренера толкать нельзя»

Полузащитник «Балтики» оценил недавний инцидент с дракой тренеров и игроков в концовке матча 21-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

Каково нам без тренера во время матчей? Так он всю неделю с нами, Андрея Викторовича [Талалаева] нет только на игре. Есть его помощники, поэтому все нормально. Реакция «Балтики» на толчок Кармо? Я так воспитан и считаю, что старших толкать нельзя. Особенно главного тренера. Я бы этого сделать не смог. Мы за своих горой!