Хавбек «Балтики» Петров о драке в игре с ЦСКА: «Тренера толкать нельзя»

сегодня, 17:41

Полузащитник «Балтики» Максим Петров оценил недавний инцидент с дракой тренеров и игроков в концовке матча 21-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

Каково нам без тренера во время матчей? Так он всю неделю с нами, Андрея Викторовича [Талалаева] нет только на игре. Есть его помощники, поэтому все нормально. Реакция «Балтики» на толчок Кармо? Я так воспитан и считаю, что старших толкать нельзя. Особенно главного тренера. Я бы этого сделать не смог. Мы за своих горой!

blitz
blitz
сегодня в 19:52, ред.
Иногда с возрастом приходит мудрость, но чаще возраст приходит один. С учётом того, что Талалаев рецидивист. Его и в Первой лиге, и во Второй лиге постоянно удаляли, дисквалифицировали. Сейчас он только после очередной дисквалификации вышел. Его совершенно верно дисквалифицировали на четыре матча, а руководству Калининграда, с учётом того, что он из-за спин своих коллег из команды, долбил ладошкой по кулаку, мол, держите меня семеро. или показывал факи тренерской скамейке в матче с Спартаком, что он неадекват, и видно, что он неадекват, его надо лечить и к команде не подпускать.
Red blu
Red blu
сегодня в 19:42, ред.
Трындеть про "возмездие" хорошо, когда ты никто и звать тебя никак. Когда знаешь что тебе самому не прилетит, несмотря ни на какие слова. Так и Талалай умеет: после того как все разъехались начать рассказывать сказки как "ждал соперника за гаражами". А во время стычки, только Челестини рвался разобраться по-мужски, а Талалая заботливо отвели по стеночке помощники. Точно так же, как и за толчок Кармо "мстили" совсем иные клоуны, а не сам балабол Андруша. Рецидивист получил заслуженные 4 матча дисквалификации и это правильно.
shur
shur ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 19:25
"Талалаев выбил мяч на трибуны" ...Скажем так, мы увидели это на
экране ТВ, как в старом кино без звука! Итак вот субтитры :" ...Мы вас
сделали,кони, осталась минута-две, писец вам, это вам Талалай говорит! А насчёт уважения к старшим, до сих пор в метро стою, а
юнцы в смарфонах на сиденьях прячутся! Театр начинается с вешалки!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 19:21
Этого быдло Кармо хорошо втоптали запасные Балтики, но мало.
Понимаю нервы, особенно после того как золото себе повешали, а тут 4 поражения подряд, но тогда лучше не в футбол играть, а в психушку на лечение, вместе с Челестини.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 18:34
Пора закрывать обсуждение этой неприятной истории. Талалаев выбил мяч на трибуны? Он просто задержал игру. В той или иной форме так поступают абсолютно все команды, ведущие в счёте в самом конце матчей. Не вижу разницы, как умышленно затягивать время. Неужели, когда футболисты по полчаса лежат на газоне (свело ногу) или не могут решить, кому вбрасывать аут, это честнее? Кстати, именно толчок Кармо главного тренера Балтики, совершенный в технической зоне хозяев, спровоцировал обострение. Странно, что игрока ЦСКА судья не удалил немедленно.
8j2ze57sr5a7
8j2ze57sr5a7
сегодня в 18:05
Сто процентов игрок Балтики прав, а вот судья почему-то сомневался.
thu22vm92mqu
thu22vm92mqu
сегодня в 18:04
Однозначно поддерживаю его...
35xbfpmv8e4n
35xbfpmv8e4n
сегодня в 17:43
Тут двух мнений быть не может
