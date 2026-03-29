Представитель «Спартака» наблюдал за Тикнизяном в игре Армения — Беларусь

1774801403

Представитель московского «Спартака» присутствовал на товарищеской встрече между сборными Армении и Белоруссии, проходившей в Ереване. Это был , занимающий должность заместителя спортивного директора столичного клуба Франсиса Кахигао.

Он наблюдал за одним из ключевых игроков армянской команды . Также Бискупович получил возможность познакомиться с обновленным составом национальной команды Армении. Стоит отметить, что для армянской сборной этот поединок стал единственным весенним и первым с ноября минувшего года.