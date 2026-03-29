Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиТоварищеские матчи. Сборные 2026

Представитель «Спартака» наблюдал за Тикнизяном в игре Армения — Беларусь

сегодня, 19:23
АрменияЛоготип футбольный клуб Армения1 : 2Логотип футбольный клуб БеларусьБеларусьМатч завершен

Представитель московского «Спартака» присутствовал на товарищеской встрече между сборными Армении и Белоруссии, проходившей в Ереване. Это был Марко Бискупович, занимающий должность заместителя спортивного директора столичного клуба Франсиса Кахигао.

Он наблюдал за одним из ключевых игроков армянской команды Наиром Тикнизяном. Также Бискупович получил возможность познакомиться с обновленным составом национальной команды Армении. Стоит отметить, что для армянской сборной этот поединок стал единственным весенним и первым с ноября минувшего года.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сортировать
Все комментарии
Georgud
сегодня в 20:19
За отстоем каким-то наблюдают.
7c3gc4397bph
сегодня в 20:09
Самый подходящий для спартака игрок.
112910415
сегодня в 19:53
и скоро всем будет счастье ! )
lotsman
сегодня в 19:50
Неужели Спартак нацелился на армянина?)
Bad Listener
сегодня в 19:37, ред.
Как круто пресса работает, даже траекторию взгляда отследили, или в сборной Армении больше последить не за кем? Зная селекцию Спартака они могли и из Белоруссии кого приглядывать, любят там брать игроков сборных из низов рейтинга ФИФА
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 