Ву признан лучшим игроком «Спартака» в марте

сегодня, 20:20

В голосовании, проведенном среди болельщиков «Спартака», защитник Кристофер Ву был выбран лучшим игроком марта.

Камерунский игрок получил поддержку 38% проголосовавших. Это позволило ему обойти полузащитника Эсекьеля Барко, уступившего ему всего 2%.

В течение марта Ву принял участие в пяти играх, отметившись в них двумя забитыми мячами.

unjg9ggus2zz
unjg9ggus2zz
сегодня в 22:13
Теперь понятно почему спартак так блещет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 21:48
Когда узнаешь, что лучший Ву, так и хочется воскликнуть Фу!
shur
shur ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 21:44, ред.
....Когда то за Спартак играл великий Галимзян,
И лучший из армян Никита Симонян!
Воистине "Народная Команда" , почему?!
Да потому что не было ни Барко и конечно Ву!!!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 21:39
Забыли вычесть левейшие пенальти которые преуспели приплюсовпть на сбг ветках.
Математика, и я её знаю очень даже
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:37
А кто-то думал иначе? другой вопрос к тем 2%тным , какой ещё Барко??? он просто растворяется на поле
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 21:00
Так то выбирать особо и не из кого так что выбор сделан по принципу экономии букв
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:33
12 голов пропущено за 20 дней в марте....
Вся защита достойна называться "лучшей"......
yuwym39qrm4a
yuwym39qrm4a
сегодня в 20:23
Если защитник лучший, то.... такие и результаты...
