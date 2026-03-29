Ву признан лучшим игроком «Спартака» в марте

сегодня, 20:20

В голосовании, проведенном среди болельщиков «Спартака», защитник был выбран лучшим игроком марта.

Камерунский игрок получил поддержку 38% проголосовавших. Это позволило ему обойти полузащитника Эсекьеля Барко, уступившего ему всего 2%.

В течение марта Ву принял участие в пяти играх, отметившись в них двумя забитыми мячами.