Сперцян восстановится через две недели

сегодня, 21:26

Главный тренер сборной Армении Егише Меликян рассказал о состоянии травмированного хавбека Эдуарда Сперцяна. Сегодня футболист пропустил товарищеский матч сборной против Беларуси (1:2).

Слава богу, МРТ показала, что травма не очень серьёзная. Просто, наверное, ему нужно около двух недель на восстановление. Мы решили не использовать его в сегодняшнем матче, заботясь о его здоровье. У него было большое желание сыграть, но его здоровье очень важно для нас.

Все комментарии
blitz
blitz
сегодня в 22:32
Просто, наверное, ему нужно около двух недель на восстановление, сказал главный тренер сборной Армении.

А в Краснодаре врачи подлечат Сперцяна за неделю.
А что? А вдруг!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 22:06
Потеря несомненно для Быков
Варвар7
Варвар7
сегодня в 21:29
Восстанавливайся Эдуард - поступили правильно - здоровье лучше поберечь.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 21:28, ред.
вот так то благоразумно пропустит матч в Грозном.
и неплохой шанс Ахмата взять реванш над Краснодаром.
Гость
