Кубок Африки расширят до 28 команд

сегодня, 21:34

Африканская конфедерация футбола (CAF) объявила о планах расширить Кубок африканских наций до 28 команд, а также подтвердила, что турнир 2027 года пройдёт в Кении, Танзании и Уганде. По словам президента CAF Патриса Мотсепе, изменения должны помочь повысить уровень соревнований.

При этом формат с 28 участниками пока не раскрыт: неясно, как именно будут распределены четыре дополнительные сборные и когда нововведение вступит в силу. Сейчас в финальной стадии Кубка Африки играют 24 команды — такой формат сохраняется с 2019 года после расширения с 16 участников.

Мотсепе также подтвердил переход Кубка африканских наций на четырёхлетний цикл с 2028 года и анонсировал запуск ежегодной Африканской лиги наций с 2029 года. По его словам, в новом турнире будут участвовать все 54 ассоциации CAF, а финальная стадия соберёт 16 команд.

Все комментарии
2dgk8r5fjxd5
сегодня в 22:16
Это нормально, в Африке тоже любят футбол.
lazzioll
сегодня в 22:11
еще лет 10 назад там было 10 сборных, остальные беспросветный мрак, а сейчас смотрю и Мадагаскар играет потиху и Эритреи всякие. не просто по 17-0 проигрывают а именно класс вырос даже таких сборных. что кстати и в Европе заметно - вспомните Люксембурги и Сан-Марино лет 10 назад. ни одного гола ни одной победы. гол раз в 15 лет. а теперь всякие Фареры могут и Чехию наказать.
наверное играет роль может и расширение турниров, раньше Люксембург попадал в группу Франция Шотландия Нидерланды Польша Уэльс и мог в принципе вообще не выезжать из дома, зачем. а теперь есть шанс через третьи места выйти в стыки и прочее...
shur
сегодня в 22:00
...Ах, как вдруг захотелось Фифа хоть как то обмануть!
Под видом африканской Сборной,
Всех обыграть и имя доброе вернуть!!!
Они расширились, а мы тут сходу,
Заявку подали и сразу бой!
Прошли турнир без поражений!
И нам по санкциям отбой!!!
Гость
