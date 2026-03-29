Кубок Африки расширят до 28 команд

Африканская конфедерация футбола (CAF) объявила о планах расширить Кубок африканских наций до 28 команд, а также подтвердила, что турнир 2027 года пройдёт в Кении, Танзании и Уганде. По словам президента CAF Патриса Мотсепе, изменения должны помочь повысить уровень соревнований.

При этом формат с 28 участниками пока не раскрыт: неясно, как именно будут распределены четыре дополнительные сборные и когда нововведение вступит в силу. Сейчас в финальной стадии Кубка Африки играют 24 команды — такой формат сохраняется с 2019 года после расширения с 16 участников.

Мотсепе также подтвердил переход Кубка африканских наций на четырёхлетний цикл с 2028 года и анонсировал запуск ежегодной Африканской лиги наций с 2029 года. По его словам, в новом турнире будут участвовать все 54 ассоциации CAF, а финальная стадия соберёт 16 команд.