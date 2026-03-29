«Копенгаген» уволил тренера, который выводил команду в 1/8 финала ЛЧ

вчера, 22:35

«Копенгаген» уволил главного тренера после провального отрезка, который поставил клуб под угрозу вылета из датской Суперлиги. Решение выглядит особенно неожиданным на фоне того, что Нееструп привёл команду к самому успешному периоду в истории датского футбола для одного клуба.

За 3,5 года под его руководством «Копенгаген» выиграл два чемпионата Дании, два Кубка страны и ещё раз дошёл до финала национального кубка. Кроме того, клуб неизменно играл в Лиге чемпионов с 2022 по 2026 год, а главным достижением стал выход в 1/8 финала в марте 2024 года, где соперником был «Манчестер Сити».