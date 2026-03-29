Мартинес отметил важность Роналду для сборной Португалии

1774813295

вчера, 22:41

Главный тренер сборной Португалии считает, что будет играть до тех пор, пока сам не решит остановиться. По его словам, вопрос завершения карьеры для 40-летнего форварда «Аль-Насра» зависит не столько от возраста и физического состояния, сколько от его настроя и желания продолжать.

Мартинес подчеркнул, что Роналду по-прежнему остаётся важнейшей частью сборной, хотя его роль изменилась по сравнению с периодом в «Манчестер Юнайтед» и «Реале». Сейчас он действует как чистый центральный нападающий и помогает команде не только голами, но и созданием пространства для партнёров.