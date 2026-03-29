Мартинес отметил важность Роналду для сборной Португалии

вчера, 22:41

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес считает, что Криштиану Роналду будет играть до тех пор, пока сам не решит остановиться. По его словам, вопрос завершения карьеры для 40-летнего форварда «Аль-Насра» зависит не столько от возраста и физического состояния, сколько от его настроя и желания продолжать.

Мартинес подчеркнул, что Роналду по-прежнему остаётся важнейшей частью сборной, хотя его роль изменилась по сравнению с периодом в «Манчестер Юнайтед» и «Реале». Сейчас он действует как чистый центральный нападающий и помогает команде не только голами, но и созданием пространства для партнёров.

На этом уровне главное — не столько талант, сколько менталитет и способность противостоять трудностям.

После чемпионата Европы говорили, что Португалия не выиграла именно потому, что играл Криштиану. А когда мы затем выиграли Лигу наций, разговоры пошли о том, что будет с Португалией, когда Роналду уйдет на пенсию.

Он уже не тот крайний нападающий из «Манчестер Юнайтед» или «Реала», а чистая «девятка» в штрафной площади. Мы полагаемся на него в создании пространств для других игроков и забивании голов. То, чего он добился в сборной за последние три года, он заслужил ежедневной работой.

nv9syn2c8n3h
сегодня в 00:15
Всё всегда когда-то заканчивается.
shur
вчера в 23:29
...смешно подумать, что Рон враг самому себе,имиджу,статусу,
всё Он прекрасно для себя понимает и чувствует отношение публики
к его персоне! Это не Вини,уже привыкший к оглушительному свисту,
надсмешкам, провокациям...! Удачи на ЧМ, по любому это красивая точка в карьере португальца!!!
