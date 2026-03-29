Мартинес отметил важность Роналду для сборной Португалии

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес считает, что Криштиану Роналду будет играть до тех пор, пока сам не решит остановиться. По его словам, вопрос завершения карьеры для 40-летнего форварда «Аль-Насра» зависит не столько от возраста и физического состояния, сколько от его настроя и желания продолжать.
Мартинес подчеркнул, что Роналду по-прежнему остаётся важнейшей частью сборной, хотя его роль изменилась по сравнению с периодом в «Манчестер Юнайтед» и «Реале». Сейчас он действует как чистый центральный нападающий и помогает команде не только голами, но и созданием пространства для партнёров.
На этом уровне главное — не столько талант, сколько менталитет и способность противостоять трудностям.
После чемпионата Европы говорили, что Португалия не выиграла именно потому, что играл Криштиану. А когда мы затем выиграли Лигу наций, разговоры пошли о том, что будет с Португалией, когда Роналду уйдет на пенсию.
Он уже не тот крайний нападающий из «Манчестер Юнайтед» или «Реала», а чистая «девятка» в штрафной площади. Мы полагаемся на него в создании пространств для других игроков и забивании голов. То, чего он добился в сборной за последние три года, он заслужил ежедневной работой.
всё Он прекрасно для себя понимает и чувствует отношение публики
к его персоне! Это не Вини,уже привыкший к оглушительному свисту,
надсмешкам, провокациям...! Удачи на ЧМ, по любому это красивая точка в карьере португальца!!!
