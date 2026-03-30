Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияТоварищеские матчи. Клубы 2026

«Сьон» планирует сыграть товарищеский матч с «Зенитом» в Швейцарии

сегодня, 08:20

Президент «Сьона» Кристиан Константин рассказал о возможном проведении товарищеского матча с «Зенитом».

Ранее Sport24 сообщал, что команды могут сыграть осенью 2026 года во время перерыва на игры сборных.

Нам нужно будет проанализировать международную ситуацию. Но, действительно, планируется пригласить их к нам.

В июле 2025-го «Зенит» и «Сьон» провели товарищеский поединок. Швейцарский клуб стал первым в ЕС, приехавшим в Россию после 2022-го. Также команда прилетала в Санкт-Петербург в сентябре.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Зенит» может провести товарищескую игру со «Сьоном»
Вчера, 15:18
Официально«Пари НН» проведёт контрольную встречу с «Химиком» в закрытом режиме
28 марта
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» пройдёт в необычное время
27 марта
ОфициальноLFP официально перенесла матч Лиги 1 «Ланс» — ПСЖ на 13 мая
26 марта
Луиш Кампуш объяснил причину запроса ПСЖ о переносе матча с «Лансом»
25 марта
Сборная России может сыграть с Камеруном в этом году
25 марта
Сортировать
Все комментарии
112910415
сегодня в 11:13
поддержать добрую традицию !
ildar_3871
сегодня в 10:05, ред.
Сколько Газпром заплатит Сьену чтобы они приехали и проиграли ?)
lotsman
сегодня в 09:39
До осени ещё дожить надо.
588m4fvw2cvj
сегодня в 09:22, ред.
Видно сильно задолжал где-то швейцарский Костик дяде Миле. Может в покер проиграл? Или в морской бой)))
STVA 1
сегодня в 09:17
Слон это клиент Зенита)))
nb4n85drpz4h
сегодня в 09:12
Сыграют 5 : 5 и скажут:
- Нормально, Богданыч!
- Отлично, Константин!
sihafazatron
сегодня в 09:11
Кто все эти комментаторы снизу???
qej56vcyk3t2
сегодня в 09:01
Поживем и увидим... но то что идут разговоры это уже хорошо.
d3y6gjdyjk44
сегодня в 08:57
Спаррингов сейчас мало достойных, поэтому традиционные встречи надо продолжать
25процентный клоун
сегодня в 08:54
У Сьона есть время, у Газпрома есть деньги. Вот и вся традиция
25процентный клоун
сегодня в 08:54
Пригласите Балтику, это ближе и это настоящий футбол
aq4fr2mkg4tk
сегодня в 08:38
Традиция уже что ли какая-то играть со Сьоном?
mzg58fks5aur
сегодня в 08:33
Сьон не спартак, окажет сопротивление.
7uefgjke58qq
сегодня в 08:31
Сьон, конечно, не очень сильный соперник, но других пока нет.
vrhprkpjsxk9
сегодня в 08:30
Нашли себе товарища, не с теми дружим.
5k5gcket247v
сегодня в 08:29
Тут главное до игры ворота перемерить.
fn4vwhgaw4ma
сегодня в 08:29
Зенит сыграет в поддавки и проиграет.
858c8f73f2xd
сегодня в 08:25
Зениту хорошей игры!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 