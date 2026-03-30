Молодой российский футболист сыграл за «Лудогорец» в международном матче

1774849468

сегодня, 08:44

Полузащитник 29 марта провёл в составе первой команды «Лудогорца» товарищеский матч с «Фарулом» из Румынии (3:2).

Воспитанник академии «Зенита» регулярно проводит тренировки с основным составом болгарского клуба, однако не может играть в официальных поединках из-за статуса легионера. Главный тренер команды из Разграда Пер Хегмо при этом рассчитывает на него и выпускает в контрольных играх.

Во вчерашней встрече Сыров провёл на поле последние 15 минут на фоне сыгранного им накануне официального матча за «Лудогорец-2». Вторая команда, которую возглавляет болгарин Тодор Живондов, сменивший по ходу сезона бывшего защитника пермского «Амкара» Захари Сиракова, уступила 28 марта со счётом 1:3 команде «Янтра», а автором единственного гола стал как раз Сыров: россиянин отыграл 90 минут и смог забить во втором подряд матче второго дивизиона Болгарии.

В сезоне-2025/26 на счету Сырова 21 матч за «Лудогорец-2» и 5 голов. Кроме того, он провёл 2 игры в молодёжной Лиге чемпионов.