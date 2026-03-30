Россия. Мелбет-Первая Лига 2025/2026

Глава «Урала» провёл разговор с Березуцким: «Продолжаем работать дальше»

сегодня, 08:56

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о кредите доверия у главного тренера Василия Березуцкого.

Команда из Екатеринбурга проиграла три матча из пяти после прихода бывшего защитника ЦСКА и сборной России. Вчера клуб уступил «Родине» (1:3) и находится на 3-м месте в турнирной таблице Первой лиги.

Да, у нас состоялся разговор с Березуцким после игры. Но нельзя же так просто взять тренера и поменять. Прошло всего пять матчей. Я был на сборах, видел его работу. Василий — очень хороший тренер. Кредит доверия? Конечно, у него он есть. Мы продолжаем работать дальше.

сегодня в 11:38
"Но нельзя же так просто взять тренера и поменять." Ну как сказать. Наверное смазав концовку первой части сезона (поражение и две ничьи, хотя до этого была серия побед) тем не менее "Урал" с Ромащенко пришел к, скажем так, промежуточному финишу вторым, имея плюс 5 от идущей третьей "Родины" и зимнюю паузу, которую можно было плодотворно использовать. Иванова видать сия ситуация не устраивала, Ничтоже сумняшеся Ромащенко отправили восвояси, доверив штурвал Василию Березуцкому. Тот засучил рукава и взялся за работу, надеясь оправдать оказанное вИсокое доверие. На выходе за пять матчей после рестарта "Урал" уже третий и минус 4 от "Родины", которую по ходу пьесы стоящий у руля испанец пока уверенно ведет в РПЛ. И стоило ли убирать Ромащенко? Вопрос риторический. Хотя как по мне, что Ромащенко, что Березуцкий условно одного поля ягоды, как говорит Иванов: "очень хорошие тренеры." Как-то так с моей колокольни.
8xqqs38bmxuf
сегодня в 11:10
Вася исправится, в него верю
пират Елизаветы
сегодня в 11:08
По. Березуцким Урал только проигрывает..и отдаляется от выхода в ПЛ... Вот Родина интересная команда.
vmzaedx7d45f
сегодня в 10:39
Продолжаем работать в первой лиге.
Bad Listener
сегодня в 10:12
У них там у всех оранжевый чехол на смартфон в клубе?
whbgmg47e2vm
сегодня в 09:48
Гнать нужно такого физрука из команды, чем скорее, тем лучше.
112910415
сегодня в 09:45
даже Иванов научился сплеча не рубить, и это правильно !
sv_1969
сегодня в 09:20
Дайте Васе поработать. Рано ещё делать выводы
shur
сегодня в 09:19
..."...Да! Напихал Я Васе,после игры!" Божился больше не проигрывать как ЦСКА (4 раза подряд) ,иначе кредит доверия,
алис капут!!!
sihafazatron
сегодня в 09:14
Кресло зашаталось....
nj54dgfzqw7h
сегодня в 09:00
Как бы потом поздно не было.... не этот тренер нужен Уралу....
