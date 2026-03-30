Глава «Урала» провёл разговор с Березуцким: «Продолжаем работать дальше»

Президент «Урала» рассказал о кредите доверия у главного тренера .

Команда из Екатеринбурга проиграла три матча из пяти после прихода бывшего защитника ЦСКА и сборной России. Вчера клуб уступил «Родине» (1:3) и находится на 3-м месте в турнирной таблице Первой лиги.

Да, у нас состоялся разговор с Березуцким после игры. Но нельзя же так просто взять тренера и поменять. Прошло всего пять матчей. Я был на сборах, видел его работу. Василий — очень хороший тренер. Кредит доверия? Конечно, у него он есть. Мы продолжаем работать дальше.