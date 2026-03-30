Вероятность участия Батракова в дерби со «Спартаком» высокая

сегодня, 09:23
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив05.04.2026 в 19:30 Не начался

Представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев поделился информацией о состоянии игрока.

Хавбек получил небольшое повреждение в матче 22-го тура РПЛ с «Акроном», в связи с чем пропускает мартовские товарищеские игры сборной России.

Врачи дают оптимистичный прогноз по Батракову. Вероятность того, что Алексей примет участие в дерби «Спартак» — «Локомотив» довольно высокая. Были проблемы с голеностопом, небольшое растяжение. Алексей ещё не тренируется в общей группе.

Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:38
Плохая новость для народной команды...
Фил Кио
сегодня в 10:53
Молочко горяченькое с мёдом, ножки попарить, сосочку и песенку спеть перед сном, вот обязанности Кузьмичёва, а не болтать о вероятности участия.
kjq3tc7738p7
сегодня в 10:41
Вложения надо отрабатывать. Спартак - особенная тема.
8qrsmyb325at
сегодня в 10:34
Локомотив и без Батракова размотает спартак.
shur
сегодня в 10:28, ред.
...раньше-проще! Тренер сказал, игрок выполнил! Теперь,понимаешь,
представитель делится информацией, потом лечащий врач, юрист,
адвокат,пресса....!!! "Его Величество" в конце выступит....!
sihafazatron
сегодня в 09:39
Пусть так и будет, в дерби хочется видеть сильнейшие составы
zcpem57s8v9d
сегодня в 09:30
Зрелищность от этого только выиграет
