Вероятность участия Батракова в дерби со «Спартаком» высокая

Представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев поделился информацией о состоянии игрока.
Хавбек получил небольшое повреждение в матче 22-го тура РПЛ с «Акроном», в связи с чем пропускает мартовские товарищеские игры сборной России.
Врачи дают оптимистичный прогноз по Батракову. Вероятность того, что Алексей примет участие в дерби «Спартак» — «Локомотив» довольно высокая. Были проблемы с голеностопом, небольшое растяжение. Алексей ещё не тренируется в общей группе.
представитель делится информацией, потом лечащий врач, юрист,
адвокат,пресса....!!! "Его Величество" в конце выступит....!
