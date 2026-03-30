Тимощук высоко отметил отношение к делу и самоотдачу Соболева в «Зените»

сегодня, 10:27

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук прокомментировал выступление нападающего Александра Соболева после возобновления сезона.

В весенней части форвард отметился четырьмя забитыми мячами.

На данном этапе это один из лучших игроков «Зенита» по отношению к делу, самоотдаче. Естественно, он старается быть максимально полезным для команды, поэтому, наверное, можно и так сказать. Но потенциал у него ещё достаточно высокий – есть в чём прибавлять и куда расти. Всё зависит только от него.

Сложно выделить одну причину [прогресса Соболева]. Во-первых, у него прошла адаптация. С такой конкуренцией, как в «Зените», любому футболисту не будет просто. К такому уровню нужно быть максимально готовым. Думаю, что приезд Джона Дурана, нападающего европейского уровня, с опытом выступлений в английской Премьер-лиге, этому всплеску у Соболева тоже содействовал. Такие вещи дают дополнительную мотивацию любому игроку. При этом пример Соболева показывает: при полной самоотдаче, ответственном отношении к тренировочному процессу каждый футболист может получить место в основном составе. Главное, этими шансами пользоваться.

ywb3cdc6kzye
сегодня в 10:35
Когда Соболев на поле, Зенит играет в меньшинстве.
shur
сегодня в 10:34
...чел понял,это второй шанс,когда тебе под 30-цать,либо сейчас или никогда,рэспект!!! Главное-виды спорта не попутать!!!
