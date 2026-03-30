Мбаппе вмешался в ситуацию с выбежавшим на поле болельщиком в игре Франции

сегодня, 10:59

Эпизод с участием нападающего сборной Франции в товарищеском матче с Колумбией (3:1) привлёк внимание.

Во время игры на поле стадиона в Вашингтоне сумел прорваться человек, который направился к игрокам «трёхцветных». Служба безопасности быстро отреагировала, бросившись остановить нарушителя.

Мбаппе находился прямо рядом с местом происшествия. Когда сотрудники службы безопасности подошли и повалили на землю мужчину, капитан национальной команды, похоже, вмешался, пытаясь разрядить ситуацию. Мбаппе, казалось, жестом обратился к охране, как бы прося её отступить. Сообщается, что нападающий пытался успокоить ситуацию и проявил беспокойство за болельщика.

На снимках, быстро распространившихся в социальных сетях, футболист даже, казалось, был готов сфотографироваться с болельщиком, прежде чем того увели.