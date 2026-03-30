Товарищеские матчи. Сборные 2026

Мбаппе вмешался в ситуацию с выбежавшим на поле болельщиком в игре Франции

сегодня, 10:59
КолумбияЛоготип футбольный клуб Колумбия1 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Эпизод с участием нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в товарищеском матче с Колумбией (3:1) привлёк внимание.

Во время игры на поле стадиона в Вашингтоне сумел прорваться человек, который направился к игрокам «трёхцветных». Служба безопасности быстро отреагировала, бросившись остановить нарушителя.

Мбаппе находился прямо рядом с местом происшествия. Когда сотрудники службы безопасности подошли и повалили на землю мужчину, капитан национальной команды, похоже, вмешался, пытаясь разрядить ситуацию. Мбаппе, казалось, жестом обратился к охране, как бы прося её отступить. Сообщается, что нападающий пытался успокоить ситуацию и проявил беспокойство за болельщика.

На снимках, быстро распространившихся в социальных сетях, футболист даже, казалось, был готов сфотографироваться с болельщиком, прежде чем того увели.

Вагнер Лав завершил игровую карьеру, отличившись в последнем матче
Вчера, 09:10
«Хэштег Юнайтед» хочет уйти из лиги, даже если финиширует выше зоны вылета
Вчера, 00:28
За сборную Марокко дебютировал игрок с сенегальскими корнями
28 марта
Тренер «Камбюра» установил рекорд, выведя клуб в Эредивизи
25 марта
ОфициальноХвича Кварацхелия стал новым капитаном сборной Грузии
25 марта
Тудор покинул расположение «Тоттенхэма» в связи со смертью отца
23 марта
sihafazatron
sihafazatron ответ 9sda52wyjyv6
сегодня в 11:34
Ты наверное мультик не видел. Вроде добрые, но Шредеру люлей постоянно давали!!))
STVA 1
STVA 1 ответ sihafazatron
сегодня в 11:20
Согласен! Разряил обстановку и хорошо
9sda52wyjyv6
9sda52wyjyv6
сегодня в 11:13
Черепашки вообще зверьки миролюбивые
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:11
Не надо фоткаться с такими фанатами, это как поощрение за их безрассудный поступок
112910415
112910415
сегодня в 11:09
не надо бы футболистам вмешиваться ...
shur
shur
сегодня в 11:02
...это был болела "Реала" ! Всё что Он хотел узнать у Мбаппе,
забьёт ли Он Баварии...???!!!
lazzioll
lazzioll
сегодня в 11:01
ну а вдруг это ни разу не болельщик был. футболисты то чего лезут. потом случись что будут первые кричать что их плохо охраняли. тяжелая работа таких спец служб: делаешь - плохо, не делаешь - еще хуже))
Гость
