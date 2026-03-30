«Лилль» оштрафовали за баннер, посвящённый Жанне Д'Арк

сегодня, 11:39

Контрольно-этический и дисциплинарный орган Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) оштрафовал «Лилль» за демонстрацию болельщиками баннера, посвящённого Жанне д'Арк, во время первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Астон Виллой» (0:1) 12 марта.

На баннере была изображена национальная героиня Франции XV века, сражавшаяся с английскими войсками во время Столетней войны, с мечом в руках, а также лозунг: «Les Français ne meurent jamais» («Французы никогда не умирают»), «Jeanne lève son épée et Lille continue de se battre» («Жанна поднимает меч, и Лилль продолжает сражаться») и «Fiers. Forts. Féroces» («Гордые. Сильные. Свирепые»).