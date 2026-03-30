РПЛ объявила претендентов на звание лучшего футболиста марта

сегодня, 12:15

Российская Премьер-Лига определила кандидатов на получение приза лучшему игроку по итогам марта.

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба (4 матча, 5 голов).

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян (4 матча, 3 гола, 2 результативные передачи).

Нападающий «Зенита» Александр Соболев (4 матча, 3 гола, один голевой пас).

Форвард «Локомотива» Дмитрий Воробьёв (4 матча, 2 гола, 3 ассиста).

Нападающий «Ахмата» Максим Самородов (4 матча, 2 гола, 2 голевые).

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин (4 матча, 2 гола, 2 передачи).

Хавбек «Спартака» Эсекьель Барко (4 матча, 1 гол, 3 голевые).

Победитель будет определён в результате трёх голосований: легенд РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков. Если победу одержат три разных кандидата, лучшим будет признан тот, кого выбрали легенды РПЛ.

Vladimir808
сегодня в 15:58
Кордоба однозначно. Но не надо забывать, что Саша из …Зенита.))) да плюс маска…)))
vfw4rrgucdhz
сегодня в 14:39
Забыли про лучшего игрока спартака Ву, он точно лучший и в РПЛ.
Groboyd
сегодня в 14:37
А мёртвая соболиная шкура тут зачем?
c2k99rvbcmxf
сегодня в 14:35
Этого когда Кукуяна лишили судейства на полгода за подсуживание спартаку?
Фил Кио
сегодня в 14:16, ред.
Если честно, то очень раздражает термин "легенды РПЛ" - кто это? Могу ещё согласится на термин "Легенды Советского футбола", более того, РПЛ существует с июля 2018 года, какие легенды? Кого за 8 лет из нынешних криволапых можно назвать легендами?
Для справки: "«Человек-легенда» — метафорическое выражение, которое подразумевает человека, чьё величие достигло таких высот, что его история идёт в народной памяти далеко за её грани. Такой человек становится персонажем, о котором говорят с уважением и почитанием, воплощает идеалы и ценности, которые превышают рамки обычной жизни."
Смешно, даже пытаться, кого-то из РПЛ и даже Высшей лиги РФС, назвать легендой.
sv_1969
сегодня в 13:25
Кордоба или Воробьев! А у Соболева маска есть)))
пират Елизаветы
сегодня в 13:21
Кордоба.
сейчас колумбиец играет на топ уровне.
Брулин
сегодня в 12:49
Лучший игрок - Кукуян, который дает победный результат.
112910415
сегодня в 12:44
Соболь, конечно ... у него маска красивая !
rwvpr8n563ym
сегодня в 12:41
Кисляк хамит болельщикам.
dtupj48u3w63
сегодня в 12:39
Да уж.... похоже есть лишние в этом списке...
sbsn63q3jv43
сегодня в 12:36
Лучшим игроком не может быть игрок из команды с шестого места.
n8rgr7puaj43
сегодня в 12:28, ред.
Поставил за своего, а пару месяцев назад из состава КБ чуть ли не в каждом посту Барко изгонял.

Эх, Спартачи...,Спартачи...
Bad Listener
сегодня в 12:25
Поставлю за своего, а то его гнобят почём зря, а парень то с головой в отличии от партнёров, весь мыслительный свет московского Спартака держится на одном игроке, остальные просто функции
Карл Хайнц Руммениге
сегодня в 12:24
Прокис наверное.
r4h85vsdg6c8
сегодня в 12:21
А Барко то здесь вообще зачем?
sczfgt8x5v7v
сегодня в 12:20, ред.
Хде Кисляк ?
Почему-то количество вью и перечень претендентов никак друг с дружкой не коррелируется. Странно !!)
