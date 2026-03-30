РПЛ объявила претендентов на звание лучшего футболиста марта

Российская Премьер-Лига определила кандидатов на получение приза лучшему игроку по итогам марта.
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба (4 матча, 5 голов).
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян (4 матча, 3 гола, 2 результативные передачи).
Нападающий «Зенита» Александр Соболев (4 матча, 3 гола, один голевой пас).
Форвард «Локомотива» Дмитрий Воробьёв (4 матча, 2 гола, 3 ассиста).
Нападающий «Ахмата» Максим Самородов (4 матча, 2 гола, 2 голевые).
Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин (4 матча, 2 гола, 2 передачи).
Хавбек «Спартака» Эсекьель Барко (4 матча, 1 гол, 3 голевые).
Победитель будет определён в результате трёх голосований: легенд РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков. Если победу одержат три разных кандидата, лучшим будет признан тот, кого выбрали легенды РПЛ.
Для справки: "«Человек-легенда» — метафорическое выражение, которое подразумевает человека, чьё величие достигло таких высот, что его история идёт в народной памяти далеко за её грани. Такой человек становится персонажем, о котором говорят с уважением и почитанием, воплощает идеалы и ценности, которые превышают рамки обычной жизни."
Смешно, даже пытаться, кого-то из РПЛ и даже Высшей лиги РФС, назвать легендой.
