Мелкадзе: «Сейчас, наверное, лучший период моей карьеры»

1774864774

сегодня, 12:59

Нападающий «Ахмата» и сборной России прокомментировал свою игровую форму в текущем сезоне.

Если судить по результатам, то сейчас, наверное, лучший период моей карьеры. Думаю, я в каких-то аспектах прибавил. Конечно, теперь мне хочется всегда вызываться в сборную. Если у футболиста такого в планах нет, то зачем он занимается этим?

В сезоне-2025/26 футболист в 27 матчах за грозненский клуб забил семь мячей и отличился тремя результативными передачами.

27 марта форвард дебютировал за сборную России в товарищеском матче с Никарагуа (3:1), который прошёл в Краснодаре.