Мелкадзе: «Сейчас, наверное, лучший период моей карьеры»

сегодня, 12:59

Нападающий «Ахмата» и сборной России Георгий Мелкадзе прокомментировал свою игровую форму в текущем сезоне.

Если судить по результатам, то сейчас, наверное, лучший период моей карьеры. Думаю, я в каких-то аспектах прибавил. Конечно, теперь мне хочется всегда вызываться в сборную. Если у футболиста такого в планах нет, то зачем он занимается этим?

В сезоне-2025/26 футболист в 27 матчах за грозненский клуб забил семь мячей и отличился тремя результативными передачами.

27 марта форвард дебютировал за сборную России в товарищеском матче с Никарагуа (3:1), который прошёл в Краснодаре.

Все комментарии
Брулин
сегодня в 15:47
Мелкадзе о сборной: «Раз вызывают, значит, соответствую. В игре спиной к воротам я схож с Кордобой»
46wb6phzhgtm
сегодня в 14:36, ред.
Очевидно, нашел свое место в футболе.
f25fr72bxf9b ответ STVA 1
сегодня в 13:40
Лучше, конечно, сидеть в спартаке на лавке на шестом месте.
4h6y9yy5t6ch ответ STVA 1
сегодня в 13:32, ред.
Надо играть уметь.

В смысле констатации сложившейся карьеры футболиста, о чём говорит Жора, то да, разумеется, что Ахмат - это не команда.
STVA 1 ответ 726wfmn2k3nh
сегодня в 13:27
А надо за зенит на лавке сидеть!? Разве Ахмат не команда?
726wfmn2k3nh
сегодня в 13:22
Лучший период в карьере, играя за Ахмат ?

Всё с ним понятно.
aqnvnz9xxrqg
сегодня в 13:16
Ты об этом не думай, Жорик, лучше тренируйся больше, чтобы следующий период стал лучшим
112910415
сегодня в 13:10
не Мелкадзе он теперь, практически Крупнидзе ! )
Bad Listener
сегодня в 13:03, ред.
Эх была бы заявка резиновая у Валеры он бы всех желающих вызывал, и половину нежелающих, он итак как может старается, пожертвовал даже самой сутью сборной команды страны чтобы всем дать возможность выступить за фикцию
lazzioll
сегодня в 13:01
сейчас у сборной не лучший период чтоб там что-то доказывать и показывать. а в клубе - молодец
Гость
