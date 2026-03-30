Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнение

Энди Кэрролл заявил, что не хотел становиться тренером

сегодня, 13:35

Главный тренер клуба «Дагенхэм энд Редбридж» Энди Кэрролл рассказал, что не хотел становиться тренером.

Бывший нападающий «Ливерпуля», «Ньюкасла» и сборной Англии временно возглавил команду Национальной лиги Юг в марте и будет руководить ей до конца сезона. Прошлым летом он присоединился к клубу в качестве игрока и совладельца.

Управление никогда не было тем, чем я хотел заниматься. Но я всегда знал, что если у меня будет шанс, я смогу это сделать.

И это то, что меня сейчас очень вдохновляет. Я очень доволен тем, как всё складывается, но я никогда об этом не думал, это просто свалилось мне на голову.

Я хочу играть в футбол. У меня всё ещё действует контракт, и я хочу играть в футбол каждый день. Если это включает в себя работу тренера параллельно с этим, пусть так и будет. Но быть главным тренером постоянно и не иметь возможности играть в футбол — это не то, что я хотел бы делать сейчас.

Кэрролл играл под руководством множества легендарных тренеров АПЛ, включая Сэма Аллардайса, Кенни Далглиша и Дэвида Мойеса.

Мне кажется, я перенял кое-что у каждого. Но, прежде всего, я думаю, что ключевое значение имеет умение управлять командой.

Наибольшие успехи, которые поразили людей в моей карьере, были достигнуты с тренерами, обладающими хорошими навыками управления людьми, а не тактическими способностями.

Важно быть человеком, который умеет хорошо управлять игроками и при этом является человеком. Именно это я и буду стараться делать на этой работе.

Подписывайся в ВК
Все комментарии
112910415
сегодня в 14:14
мужик зрелый, разумный ... видно, будет толк !
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:00
Играющий тренер тоже востребованная должность. Причём получать можно за двоих тире и за тренера и за игрока...
e9atnxz2j3fw
сегодня в 13:59
У тренеров обычно мозгов чуть побольше
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 