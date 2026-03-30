Энди Кэрролл заявил, что не хотел становиться тренером

Главный тренер клуба «Дагенхэм энд Редбридж» рассказал, что не хотел становиться тренером.

Бывший нападающий «Ливерпуля», «Ньюкасла» и сборной Англии временно возглавил команду Национальной лиги Юг в марте и будет руководить ей до конца сезона. Прошлым летом он присоединился к клубу в качестве игрока и совладельца.

Управление никогда не было тем, чем я хотел заниматься. Но я всегда знал, что если у меня будет шанс, я смогу это сделать.

И это то, что меня сейчас очень вдохновляет. Я очень доволен тем, как всё складывается, но я никогда об этом не думал, это просто свалилось мне на голову.

Я хочу играть в футбол. У меня всё ещё действует контракт, и я хочу играть в футбол каждый день. Если это включает в себя работу тренера параллельно с этим, пусть так и будет. Но быть главным тренером постоянно и не иметь возможности играть в футбол — это не то, что я хотел бы делать сейчас.