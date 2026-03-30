Товарищеские матчи. Сборные 2026

Лукаку объяснил, почему не вернулся в Неаполь

сегодня, 13:59

Нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку в соцсетях прокомментировал ситуацию со своим отсутствием в расположении итальянской команды.

Футболист не принимает участие в мартовских матчах сборной Бельгии.

Этот сезон был для меня тяжёлым. Мне пришлось столкнуться с травмой и личной потерей. Я знаю, что в последние дни было много предположений по поводу моей ситуации, и важно внести ясность.

Правда в том, что в последние недели я плохо себя чувствовал физически. Во время моего пребывания в Бельгии я прошёл обследование, и выяснилось, что у меня воспаление в сгибателе бедра.

Учитывая, что это уже вторая проблема, с которой я столкнулся с момента возвращения в начале ноября, я решил пройти реабилитацию в Бельгии.

Я не собираюсь отворачиваться, но мне нужно быть в стопроцентной форме.

Думаю, вы видели моё интервью в Вероне. Я никогда не отвернусь от «Наполи». Я просто хочу играть и побеждать со своей командой. Но сейчас мне нужно быть уверенным, что я на сто процентов в форме: в последнее время я был не в форме, и это сказалось на моем психическом состоянии.

Брулин
Брулин
сегодня в 15:50
Почему нельзя в Неаполе полечиться или взять согласие клуба? Или там тоже не то колено лечат? Бред, забухал или с телкой загулял
cnbhq24b9t2c
cnbhq24b9t2c ответ fawa7sbjm3u3
сегодня в 15:33, ред.
Это слесарь на заводе так может. А у Лукаки контрактные обязательства, которые четко прописаны и на которые он положил свой черный болт.
Поэтому так легко он не отделается.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 15:22
игрок нужен Конте, и возвращение Лукаку стабилизирует ротацию в атаке Наполи.
но все должно быть согласовано с тренером.
fawa7sbjm3u3
fawa7sbjm3u3
сегодня в 15:11
Больничный купит у своего терапевта, да привезёт в Неаполь, все дела
mpqd7wu3mw6e
mpqd7wu3mw6e
сегодня в 14:41
Похоже на неприкрытую симуляцию.
AleS
AleS ответ 112910415
сегодня в 14:21
Надо Ромелу больничный задним числом оформить, покажет в отделе кадров, и все шито крыто.
112910415
112910415
сегодня в 14:07
бумаги-то никакие не предоставил ?!
