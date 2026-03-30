Лукаку объяснил, почему не вернулся в Неаполь

Нападающий «Наполи» в соцсетях прокомментировал ситуацию со своим отсутствием в расположении итальянской команды.

Футболист не принимает участие в мартовских матчах сборной Бельгии.

Этот сезон был для меня тяжёлым. Мне пришлось столкнуться с травмой и личной потерей. Я знаю, что в последние дни было много предположений по поводу моей ситуации, и важно внести ясность.

Правда в том, что в последние недели я плохо себя чувствовал физически. Во время моего пребывания в Бельгии я прошёл обследование, и выяснилось, что у меня воспаление в сгибателе бедра.

Учитывая, что это уже вторая проблема, с которой я столкнулся с момента возвращения в начале ноября, я решил пройти реабилитацию в Бельгии.

Я не собираюсь отворачиваться, но мне нужно быть в стопроцентной форме.

Думаю, вы видели моё интервью в Вероне. Я никогда не отвернусь от «Наполи». Я просто хочу играть и побеждать со своей командой. Но сейчас мне нужно быть уверенным, что я на сто процентов в форме: в последнее время я был не в форме, и это сказалось на моем психическом состоянии.