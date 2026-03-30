Top.Mail.Ru
Soccer.ru
Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Раков может больше не сыграть в этом сезоне из-за рецидива травмы

сегодня, 14:42

Представитель нападающего «Локомотива» Вадима Ракова Владимир Кузьмичев поделился новостями о состоянии футболиста.

Игрок в нынешнем сезоне выступает на правах аренды за «Крылья Советов». В официальных играх он не выходил на поле с 1 ноября из-за травмы. В начале декабря форварду сделали операцию после перелома плюсневой кости.

Провели повторное обследование. К сожалению, можно заявить, что у Вадима случился рецидив. Удар пришёлся в ту же ногу. И сейчас врачи решают, как будет проходить лечение — консервативно или пройдёт повторная операция. К сожалению, можно заявить, что этот сезон для Вадима Ракова, с большой долей вероятности, завершён. Между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» ведут разговоры о возможном досрочном завершении аренды. Чтобы Вадим мог спокойно лечиться и восстанавливаться в «Локомотиве». Об этом клубы разговаривают.

Подписывайся в ВК
Все новости
Вероятность участия Батракова в дерби со «Спартаком» высокая
Сегодня, 09:23
Фомин, скорее всего, пропустит игру России против Мали
Вчера, 18:33
Семак рассказал, когда Педро восстановится после травмы
28 марта
Семак объяснил, почему Джон Дуран пропустил матч против «Кайрата»
28 марта
Тренер сборной Армении высказался о травме Сперцяна
28 марта
Фомин получил травму в игре с Никарагуа и не примет участие в матче с Мали
28 марта
Все комментарии
drug01
сегодня в 15:36
Это очень плохо!Сейчас самые важные игры идут
sv_1969
сегодня в 15:30
Жаль конечно... здоровья парню
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 