Раков может больше не сыграть в этом сезоне из-за рецидива травмы

Представитель нападающего «Локомотива» поделился новостями о состоянии футболиста.

Игрок в нынешнем сезоне выступает на правах аренды за «Крылья Советов». В официальных играх он не выходил на поле с 1 ноября из-за травмы. В начале декабря форварду сделали операцию после перелома плюсневой кости.

Провели повторное обследование. К сожалению, можно заявить, что у Вадима случился рецидив. Удар пришёлся в ту же ногу. И сейчас врачи решают, как будет проходить лечение — консервативно или пройдёт повторная операция. К сожалению, можно заявить, что этот сезон для Вадима Ракова, с большой долей вероятности, завершён. Между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» ведут разговоры о возможном досрочном завершении аренды. Чтобы Вадим мог спокойно лечиться и восстанавливаться в «Локомотиве». Об этом клубы разговаривают.