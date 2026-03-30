Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеТоварищеские матчи. Сборные 2026

Моуриньо об отсутствии Роналду в сборной: «Вы видели, к чему это привело»

сегодня, 15:49
МексикаЛоготип футбольный клуб Мексика0 : 0Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо оценил товарищеский матч сборных Португалии и Мексики (0:0), высказавшись об отсутствии в национальной команде нападающего Криштиану Роналду.

Люди просят нас не вызывать его. Ну, он сегодня не играл, и вы видели, к чему это привело. Никакой угрозы, никакого страха со стороны соперника. Просто команда, на которую оказывает давление Мексика.

Когда Роналду на поле, соперник думает дважды. Без него они вообще не думают.

Подписывайся в ВК
Все новости
Лукаку объяснил, почему не вернулся в Неаполь
Сегодня, 13:59
Энди Кэрролл заявил, что не хотел становиться тренером
Сегодня, 13:35
Мбаппе: «Если кто и может победить „Баварию“, то это „Реал“»
Сегодня, 00:07
В «Баварии» оценили шансы обыграть «Реал» в Лиге чемпионов
Вчера, 16:47
В «Баварии» оказывают полное доверие Компани
Вчера, 16:07
Лапорта: «Мы сделали правильно, что не продлили контракт с Месси»
Вчера, 15:36
Сортировать
Все комментарии
lazzioll
сегодня в 19:14
нормально Рон как символ пусть будет на ЧМ. никто не говорит что он должен 90 минут играть. такое чувство там есть кому лучше играть. Бернарду и Леау играют по настроению матч через три. Бруну стабилен. Вратарь норм. чем вам всем тот Роналду мешает все время в сборной, вот кто там может быть вместо него???? было уже миллион Жоао Мариу и прочих мега талантов похожих - все посдувались не успев начать.
пират Елизаветы
сегодня в 17:48
мы видели, как сб. Португалия сокрушила швейцарцев на ЧМ 2022, и это было без Роналду...а затем КР7 вернулся, и команда проиграла марокканцам.
58cnkbjqmtuh
сегодня в 17:11
Ну Роналду тоже не вечный, надо как-то замену искать, или таланты закончились
tmbrdknphv7y
сегодня в 15:57
Ну что, эффект присутствия иногда помогает...
Брулин
сегодня в 15:53
Да это просто факт. Роналду даже в 41 год остается лучшим форвардом сборной. Нет вариантов
c573uwun5eya
сегодня в 15:52
Играют для болельщиков, если они его не любят, то действительно не надо.
А вот болельщикам соперников он очень нужен, с ним интереснее.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 