Моуриньо об отсутствии Роналду в сборной: «Вы видели, к чему это привело»

Главный тренер «Бенфики» оценил товарищеский матч сборных Португалии и Мексики (0:0), высказавшись об отсутствии в национальной команде нападающего .

Люди просят нас не вызывать его. Ну, он сегодня не играл, и вы видели, к чему это привело. Никакой угрозы, никакого страха со стороны соперника. Просто команда, на которую оказывает давление Мексика.

Когда Роналду на поле, соперник думает дважды. Без него они вообще не думают.