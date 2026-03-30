ЭСК: Кукуян ошибся при назначении пенальти в матче Кубка России

Российский футбольный союз опубликовал решения экспертно-судейской комиссии по итогам матчей 1/2 финала Кубка России и 22-го тура РПЛ .

Кубок России

1/2 финала Пути регионов, «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Динамо» (Махачкала), судья – Павел Кукуян

1. Момент по обращению «Динамо» (Махачкала)

Время по таймеру: 45+ минута

Суть обращения: проверка решения судьи назначить пенальти в ворота «Динамо» (Махачкала) после видеопросмотра

Решение: судья ошибочно назначил пенальти в ворота «Динамо» (Махачкала) после видеопросмотра

Голосование: единогласно

Мотивировка:

Защитник «Динамо» Сослан Кагермазов не нарушает правила в единоборстве за мяч с нападающим «Зенита» Даниилом Кондаковым.

Кагермазов естественно ставит ногу на газон, не меняя своего направления движения, а контакт между игроками инициирует сам нападающий, пытаясь нанести удар по мячу.

ВАР не должен был вмешиваться и приглашать судью к монитору, а судье после видеопросмотра следовало оставить в силе свое первоначальное решение, принятое на поле, и продолжить игру.

2. Момент по обращению «Динамо» (Махачкала)

Время по таймеру: 57 минута

Суть обращения: проверка решения судьи не назначать пенальти в ворота команды «Зенит»

Решение: судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Зенит»

Голосование: единогласно

Мотивировка:

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев не нарушает правила игры.

Мастури совершает удар по воротам, заканчивая своё игровое действие.

Контакт между игроками при постановке ног на газон был игровым и не является наказуемым.

1/2 финала Пути РПЛ , «Спартак-Москва» (Москва) – «Динамо-Москва» (Москва), судья – Кирилл Левников

Момент по обращению «Динамо» (Москва)

Время по таймеру: 34 минута

Суть обращения: проверка решения судьи не удалять с поля игрока «Спартака» Манфреда Угальде

Решение: судья правильно не удалил с поля игрока команды «Спартака» Манфреда Угальде

Голосование: большинство голосов

Мотивировка:

Действия Манфреда Угальде в единоборстве за мяч с игроком «Динамо» Давидом Рикардо квалифицируются комиссией как безрассудные.

Основное воздействие стопой происходит в бутсу игрока «Динамо». Контакт, который произошел выше бутсы, не был продавливающим из-за действий Угальде, который согнул ногу, пытаясь смягчить последствия контакта с соперником.

Решение вынести предупреждение за безрассудство, принятое судьей на поле, не является ошибочным в данной игровой ситуации.

РПЛ

22 тур, «Оренбург» (Оренбург) – «Спартак-Москва» (Москва), судья – Рафаэль Шафеев

1. Момент по обращению «Оренбурга»

Время по таймеру: 7 минута

Суть обращения: проверка решения судьи не назначать пенальти в ворота «Спартака»

Решение: судья правильно не назначил пенальти в ворота «Спартака»

Голосование: единогласно

Мотивировка:

Защитник «Спартака» Александер Джику не нарушает правила в единоборстве за мяч с игроком «Оренбурга» Дамианом Пуэблой.

Между игроками происходит игровой контакт, не являющийся наказуемым. Защитник не наступает на ногу нападающего.

2. Момент по обращению ФК «Оренбург»

Время по таймеру: 67 минута

Суть обращения: проверка решения судьи не назначать пенальти в ворота «Спартака»

Решение: судья правильно не назначил пенальти в ворота «Спартака»

Голосование: единогласно

Мотивировка:

Контакт мяча с рукой игрока «Спартака» Маркиньоса в собственной штрафной площади не является наказуемым.

Роман Зобнин выбивает мяч из пределов штрафной площади. Мяч с короткого расстояния попадает в грудь Маркиньоса, после чего меняет направление и попадает в руку.

В данной ситуации судья правильно продолжил игру, используя концепцию, по которой нарушение правил не фиксируется, когда игрок, выбивая мяч, попадает в руку своего партнёра по команде.

Несмотря на то, что рука Маркиньоса находилась в движении, ключевым является следование судьей концепции и факт того, что мяч отскочил от собственного тела игрока и изменил направление перед попаданием в его руку.

22 тур, «Балтика» (Калининград) – «Сочи» (Сочи), судья – Станислав Матвеев

2. Момент по обращению «Сочи»

Время по таймеру: 32 минута

Суть обращения: проверка решения судьи не назначать пенальти в ворота «Балтики»

Решение: судья правильно не назначил пенальти в ворота «Балтики»

Голосование: единогласно

Мотивировка:

Защитник «Балтики» Натан Гассама не нарушает правила в единоборстве за мяч с игроком «Оренбурга» Захаром Федоровым.

Оба пытаются сыграть в мяч, имея при этом одинаковые шансы. Между игроками происходит игровой контакт в воздухе, не влияющий на нападающего «Сочи», который преувеличивает последствия этого контакта.

2. Момент по обращению ФК «Сочи» и контрольно-дисциплинарного комитета

Время по таймеру: 95 минута

Суть обращения: проверка решения судьи удалить с поля игрока «Сочи» Кирилла Заику

Решение: судья ошибочно удалил с поля игрока «Сочи» Кирилла Заику

Голосование: большинство голосов

Мотивировка:

Нарушение правил со стороны Кирилла Заики против игрока «Балтики» Чинонсо Оффора не являлось лишением соперника явной возможности забить гол.

Учитывая большое расстояние до ворот, неочевидность контроля мяча атакующим игроком, позицию вратаря и защитника, которые могли вступить в единоборство за мяч с нападающим, данное нарушение является срывом перспективной атаки.