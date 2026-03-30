Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Португалия. Примейра 2025/2026

В «Бенфике» опровергли подлинность цитат Моуриньо о Роналду и Неймаре

сегодня, 17:55

«Бенфика» опровергла подлинность цитат, приписываемых Жозе Моуриньо о сборных Португалии и Бразилии. В клубе заявили, что тренер не делал никаких подобных высказываний, а появившиеся в соцсетях и международной прессе слова являются выдумкой.

Ранее сообщалось, будто Моуриньо назвал Португалию «обычной командой» без Криштиану Роналду и раскритиковал отсутствие Неймара в составе Бразилии. В лиссабонском клубе подчеркнули, что это не соответствует действительности и не имеет отношения к наставнику.

В «Бенфике» также отметили, что сейчас Моуринью сосредоточен на подготовке «Бенфики» к матчу с «Каса Пиа».

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:55
Переводчика неправильно перевели))
vwh34nfs7c3f
vwh34nfs7c3f
сегодня в 17:59
От этого опровержения всё кажется ещё более правдоподобным
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 