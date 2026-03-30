В «Бенфике» опровергли подлинность цитат Моуриньо о Роналду и Неймаре

«Бенфика» опровергла подлинность цитат, приписываемых Жозе Моуриньо о сборных Португалии и Бразилии. В клубе заявили, что тренер не делал никаких подобных высказываний, а появившиеся в соцсетях и международной прессе слова являются выдумкой.
Ранее сообщалось, будто Моуриньо назвал Португалию «обычной командой» без Криштиану Роналду и раскритиковал отсутствие Неймара в составе Бразилии. В лиссабонском клубе подчеркнули, что это не соответствует действительности и не имеет отношения к наставнику.
В «Бенфике» также отметили, что сейчас Моуринью сосредоточен на подготовке «Бенфики» к матчу с «Каса Пиа».