Геррейру летом покинет «Баварию»

Защитник «Баварии» Рафаэл Геррейру покинет клуб по окончании сезона. Мюнхенцы официально подтвердили, что договор с 32-летним португальцем не будет продлён.
Геррейру перешёл в «Баварию» летом 2023 года из дортмундской «Боруссии» и за это время выиграл с командой Бундеслигу и Суперкубок Германии. В нынешнем сезоне он провёл 23 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.
В общей сложности португалец сыграл за мюнхенцев 89 матчей, отметившись 12 голами и восемью ассистами.
И теперь можно хвастаться внукам, что есть пару немецких чашек)
