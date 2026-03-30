Геррейру летом покинет «Баварию»

сегодня, 18:29

Защитник «Баварии» покинет клуб по окончании сезона. Мюнхенцы официально подтвердили, что договор с 32-летним португальцем не будет продлён.

Геррейру перешёл в «Баварию» летом 2023 года из дортмундской «Боруссии» и за это время выиграл с командой Бундеслигу и Суперкубок Германии. В нынешнем сезоне он провёл 23 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.

В общей сложности португалец сыграл за мюнхенцев 89 матчей, отметившись 12 голами и восемью ассистами.