Круговой: «Мали – серьёзный соперник, будет очень хороший матч»

Защитник сборной России Данил Круговой высказался о предстоящей товарищеской игре с Мали. Матч пройдет 31 марта.
У меня всё хорошо, полностью вылечился. Мали – серьёзный соперник, будет очень хороший матч. Думаю, что придёт много болельщиков. Ждём их и покажем хорошую игру.
Также он поделился эмоциями от того, что игра пройдет в Петербурге, где Круговой ранее играл за «Зенит»:
Конечно, я рад вернуться в родной город и на стадион, где провёл очень много времени. Приедут близкие и семья. Для меня важно провести матч достойно и хорошо. Надеюсь, что завтра придёт много болельщиков.