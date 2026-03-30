Круговой: «Мали – серьёзный соперник, будет очень хороший матч»

сегодня, 19:59
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб МалиМалиЗавтра в 20:00 Не начался

Защитник сборной России Данил Круговой высказался о предстоящей товарищеской игре с Мали. Матч пройдет 31 марта.

У меня всё хорошо, полностью вылечился. Мали – серьёзный соперник, будет очень хороший матч. Думаю, что придёт много болельщиков. Ждём их и покажем хорошую игру.

Также он поделился эмоциями от того, что игра пройдет в Петербурге, где Круговой ранее играл за «Зенит»:

Конечно, я рад вернуться в родной город и на стадион, где провёл очень много времени. Приедут близкие и семья. Для меня важно провести матч достойно и хорошо. Надеюсь, что завтра придёт много болельщиков.

Все комментарии
zt2dssmrnfuu
сегодня в 20:38
Ну и игроки пошли, Мали для него серьезный соперник.
YNWA
сегодня в 20:22
И ведь ему не стыдно такое говорить!
rpsdsqr5gc5k
сегодня в 20:15
ну что... ненавязчиво намекнул что могут и не выиграть....
d2aqp5ae9ngx
сегодня в 20:02
Надо же, Бруней больше не хочет поддаваться.
