Защитник сборной Мали Гассама: «Игра с Россией будет хорошей по уровню»

Защитник «Балтики» и сборной Мали высказался о предстоящем 31 марта товарищеском матче против команды России.

Конечно, для меня большое удовольствие играть за национальную сборную своей страны и играть против России. В сборной России играют футболисты, с которыми я встречался, которых я знаю. Некоторые играют в «Балтике», где я выступаю. Думаю, завтра будет хорошая по уровню игра, и я жду её с большим удовольствием.

Шутили много с товарищами по «Балтике». Я сказал, что Мали выиграет, они говорили, что Россия выиграет. Мы сходили в ресторан и много по-дружески общались.