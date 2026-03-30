Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеТоварищеские матчи. Сборные 2026

Защитник сборной Мали Гассама: «Игра с Россией будет хорошей по уровню»

сегодня, 20:04
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб МалиМалиЗавтра в 20:00 Не начался

Защитник «Балтики» и сборной Мали Натан Гассама высказался о предстоящем 31 марта товарищеском матче против команды России.

Конечно, для меня большое удовольствие играть за национальную сборную своей страны и играть против России. В сборной России играют футболисты, с которыми я встречался, которых я знаю. Некоторые играют в «Балтике», где я выступаю. Думаю, завтра будет хорошая по уровню игра, и я жду её с большим удовольствием.

Шутили много с товарищами по «Балтике». Я сказал, что Мали выиграет, они говорили, что Россия выиграет. Мы сходили в ресторан и много по-дружески общались.

Подписывайся в ВК
Все комментарии
сегодня в 20:40
Правильно сказал, сборная тренера Карпина уровень Мали.
сегодня в 20:16
Осталось дело за малым не проиграть..... что наверное так и будет...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 