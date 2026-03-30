Шалимов назвал лучшего легионера в истории РПЛ

Бывший игрок сборной России рассказал, что считает экс-форварда ЦСКА лучшим легионером в истории РПЛ .

На первом месте Вагнер Лав, на втором – Квинси Промес, а тройку замыкает Халк. Вагнер – мощный футболист. Такой нападающий мог получить мяч, находясь спиной на линии штрафной, развернуться, создать момент, а затем исполнить его. Количество голов важно, но три чемпионства и Кубок УЕФА … Лав внес весомый вклад в результаты ЦСКА .