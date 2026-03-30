Шалимов назвал лучшего легионера в истории РПЛ

сегодня, 21:27

Бывший игрок сборной России Игорь Шалимов рассказал, что считает экс-форварда ЦСКА Вагнера Лава лучшим легионером в истории РПЛ.

На первом месте Вагнер Лав, на втором – Квинси Промес, а тройку замыкает Халк. Вагнер – мощный футболист. Такой нападающий мог получить мяч, находясь спиной на линии штрафной, развернуться, создать момент, а затем исполнить его. Количество голов важно, но три чемпионства и Кубок УЕФА… Лав внес весомый вклад в результаты ЦСКА.

STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:51
Не перестану повторять- сколько людей, столько и мнений. По мне так в тройке должен быть Данни.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 21:50
мой топ такой.
Вагнер Лав.
Гекнениз Карадениз
Данни
sfru2m9kab9h
sfru2m9kab9h
сегодня в 21:49
Как Шалимов себя еще лучшим тренером РПЛ не назвал.
ncnyeh5s9qm6
ncnyeh5s9qm6
сегодня в 21:48
Промес Халку даже в подметки не годится.
Гость
