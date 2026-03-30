Луис Энрике: «Игра в РПЛ помогла мне попасть в сборную Бразилии»

вчера, 22:20

Форвард «Зенита» Луис Энрике поделился впечатлениями от игры в РПЛ.

Это сложный чемпионат. Многие думают, что это не так, но на самом деле он очень сложный, очень физически тяжелый. Игроки здесь опытные, они плотнее опекают тебя при прессинге, и это помогло мне стать сильнее и попасть в сборную Бразилии.

И в целом условия тут другие. Люди, приезжающие из Бразилии, не привыкли к холоду, поэтому нужно очень хорошо разминаться, чтобы быть готовым на все 100 процентов к матчу.

Энрике перешел в «Зенит» в 2025 году из «Ботафого».

Пётр Игзаев 1
сегодня в 00:44
Ставите на спорт? Ещё раз напомню, что не стоит верить любым телеграм-каналам по этой теме. Там один сплошной обман. Проверено лично. Есть надежный и проверенный временем сервис. 14-й год работают. В любом поиске наберите: «бронзовый прогноз сайт». Гарантии!
Sergo81
вчера в 23:41
Как сообщает газета UOL Esporte, Л. Энрике планирует покинуть Зенит после ЧМ 2026. « Очень сложный чемпионат, очень, совсем не такой как все думают, мне не подходит)))» да, как мы тебя, Луис, понимаем. Беги, играй в сборной Бразилии, ты в ней с 2024 года, а не после перехода в Зенит. Ты так хочешь уйти, что готов это забыть))). Лично я буду за тобой следить в сборной и другом клубе, ты выйдешь на свой высочайший уровень, уверен.
Bad Listener
вчера в 23:24, ред.
Серьёзно? Ну тогда сборная Бразилии из группы вряд ли выйдет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
вчера в 23:11
Все дело идет к тому, что скоро скажет. Спасибо за все великому Газпрому и лично товарищу Миллеру.
particular
вчера в 22:43
Излишне впечатлительный, чрезвычайно услужливый...
rvegps4x4b22
вчера в 22:39
Успехов Энрике в сборной.
8axmjmb22hzw
вчера в 22:21
Бразильский прогиб засчитан
