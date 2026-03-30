Луис Энрике: «Игра в РПЛ помогла мне попасть в сборную Бразилии»

Форвард «Зенита» поделился впечатлениями от игры в РПЛ .

Это сложный чемпионат. Многие думают, что это не так, но на самом деле он очень сложный, очень физически тяжелый. Игроки здесь опытные, они плотнее опекают тебя при прессинге, и это помогло мне стать сильнее и попасть в сборную Бразилии.

И в целом условия тут другие. Люди, приезжающие из Бразилии, не привыкли к холоду, поэтому нужно очень хорошо разминаться, чтобы быть готовым на все 100 процентов к матчу.