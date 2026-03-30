Слуцкий раскритиковал поведение Талалаева в игре против ЦСКА

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» высказался о скандальном поведении наставника «Балтики» в недавнем поединке против ЦСКА .

Слуцкий в эфире шоу «Это футбол, брат» сказал:

Андрей Викторович в игровом процессе теряет абсолютно любые человеческие обличия. Когда под это пытаются подвести, что он играет, что он Том Круз, создает шоу — это неправда.

У него оказался этот мяч. У него какое решение возникло — он его бил. А потом он подводит под это какую-то теоретическую базу, а ее не было.

Андрей Викторович абсолютно не прав. Оправдание, что он хотел помочь своей команде — это все равно, что ты хотел помочь своей жене и поэтому убил пять человек.