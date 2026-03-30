Слуцкий раскритиковал поведение Талалаева в игре против ЦСКА

вчера, 23:25
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий высказался о скандальном поведении наставника «Балтики» Андрея Талалаева в недавнем поединке против ЦСКА.

Слуцкий в эфире шоу «Это футбол, брат» сказал:

Андрей Викторович в игровом процессе теряет абсолютно любые человеческие обличия. Когда под это пытаются подвести, что он играет, что он Том Круз, создает шоу — это неправда.

У него оказался этот мяч. У него какое решение возникло — он его бил. А потом он подводит под это какую-то теоретическую базу, а ее не было.

Андрей Викторович абсолютно не прав. Оправдание, что он хотел помочь своей команде — это все равно, что ты хотел помочь своей жене и поэтому убил пять человек.

Все новости
Митрюшкин: «„Локомотиву“ нужно прибавлять в игре в обороне»
Вчера, 23:21
Луис Энрике: «Игра в РПЛ помогла мне попасть в сборную Бразилии»
Вчера, 22:20
Черчесов: «Сборная должна играть»
Вчера, 21:31
Шалимов назвал лучшего легионера в истории РПЛ
Вчера, 21:27
Мелёхин: «Мали – соперник посильнее, чем Никарагуа»
Вчера, 20:57
Круговой: «Мали – серьёзный соперник, будет очень хороший матч»
Вчера, 19:59
CCCP1922
сегодня в 00:55, ред.
Почему Слуцкий захотел высказаться об игре Балтика - ЦСКА? Может решил просто напомнить о себе, а может чувствует, что под Челестини закачалось кресло и мечтает себя в нём увидеть? Лично мне очень не нравится, когда из Талалаева пытаются лепить Чацкого, но и монстром, не позволю его делать. Леня забыл, как сам учил игроков тянуть время? Не надо строить из себя образцового тренера и поучать других. Мне, например не нравилось, что во время игры Слуцкий качался, как болванчик... А ещё, однажды, я видел, как Лёню, прямо во время матча, послал Алан Дзагоев, говорят он не раз так делал. Зря Слуцкий использовал столь радикальные формы критики своего коллеги....
92kj3mfczbdq
сегодня в 00:36
Как-то неприлично одному тренеру критиковать другого.
cqh486kxgnwy
сегодня в 00:06, ред.
А что тебе больше всего понравилось из того, что сказал Слуцкий ? Идиотское сравнение убийства пяти человек и удара по мячику ? Или е*нутое сопоставление поведения Талалаева с игрой Тома Круза ? Или и то и другое ?
sv_1969
вчера в 23:57
Во Леонид жгет конкретно
Брулин
вчера в 23:50
Слуцкого прорвало что ли сегодня, сидел бы в своем Китае и игру соперников лучше анализировал...а то опять без чемпионства, а деньги платят и немалые.
drug01
вчера в 23:45
Молодец Лёня хорошо сказал!
Гость
