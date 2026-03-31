Тухель решил не рисковать здоровьем Беллингема перед матчем с Японией

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель в интервью BBC прокомментировал решение не включать полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема в заявку на товарищеский матч с Японией, который пройдёт 31 марта.
Хавбек также не принимал участия в игре с Уругваем (1:1) несколько дней назад.
Мы не будем рисковать с Джудом, потому что он восстанавливается после мышечной травмы, и никогда не знаешь, что может случиться.
Мы все выиграли от его участия. Он отлично показал себя на тренировках, но участвовал как нейтральный игрок. Он не принимал участия в тренировках на все 100 процентов.
Так что, всё выглядело очень хорошо, но мы всё ещё не включаем его в состав, чтобы не рисковать. Травма затронула мышцу, это очень специфическая травма, и мы категорически не хотим повторного повреждения в этот момент сезона.
Очень хорошо, что он был на сборах. Он был великолепен. Но есть вероятность, что он не сыграет.