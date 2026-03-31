Тухель решил не рисковать здоровьем Беллингема перед матчем с Японией

сегодня, 08:49
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия-:-Логотип футбольный клуб ЯпонияЯпония21:45 Не начался

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель в интервью BBC прокомментировал решение не включать полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема в заявку на товарищеский матч с Японией, который пройдёт 31 марта.

Хавбек также не принимал участия в игре с Уругваем (1:1) несколько дней назад.

Мы не будем рисковать с Джудом, потому что он восстанавливается после мышечной травмы, и никогда не знаешь, что может случиться.

Мы все выиграли от его участия. Он отлично показал себя на тренировках, но участвовал как нейтральный игрок. Он не принимал участия в тренировках на все 100 процентов.

Так что, всё выглядело очень хорошо, но мы всё ещё не включаем его в состав, чтобы не рисковать. Травма затронула мышцу, это очень специфическая травма, и мы категорически не хотим повторного повреждения в этот момент сезона.

Очень хорошо, что он был на сборах. Он был великолепен. Но есть вероятность, что он не сыграет.

112910415
сегодня в 13:03
тренер своё дело знает !
tw7bmuqa8mw8
сегодня в 10:23
Матч товарищеский, можно и пропустить в целях восстановления
usgegsk2sr44
сегодня в 08:57
Что-то слабо верится в такую заботу об игроке.
akfk65n6z7nb
сегодня в 08:55
Отсутствие одного игрока для такой сборной не будет критическим.
c7n9e5vwpeus
сегодня в 08:53
Очень мудрое решение.
