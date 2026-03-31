Товарищеские матчи. Сборные 2026

Федерация футбола Армении: Травма Сперцяна не очень серьёзная

сегодня, 09:16

В пресс-службе Федерации футбола Армении (ФФА) сообщили о состоянии здоровья полузащитника, а также капитана сборной и «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

Результат магнитно-резонансной томографии показал, что травма Эдуарда не очень серьёзная. У него было большое желание играть, однако для тренерского штаба сборной Армении по футболу приоритетом является здоровье игрока. В данный момент Сперцян уже не находится в расположении национальной команды и вернулся в «Краснодар», поэтому просим обращаться за дальнейшими разъяснениями в клуб.

Vahidlapsha
Vahidlapsha
сегодня в 13:40
Сперцяна в Зенит, засиделся он в провинции, время больших вызовов пришло.
bnvekwq6v3w8
bnvekwq6v3w8
сегодня в 09:19
Армянское радио: Предыдущее наше сообщение о здоровье Эдика, начинавшееся со слов "Вай-вай-вай-вай-вай..." просим считать недействительным!
