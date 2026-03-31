Федерация футбола Армении: Травма Сперцяна не очень серьёзная

В пресс-службе Федерации футбола Армении (ФФА) сообщили о состоянии здоровья полузащитника, а также капитана сборной и «Краснодара» .

Результат магнитно-резонансной томографии показал, что травма Эдуарда не очень серьёзная. У него было большое желание играть, однако для тренерского штаба сборной Армении по футболу приоритетом является здоровье игрока. В данный момент Сперцян уже не находится в расположении национальной команды и вернулся в «Краснодар», поэтому просим обращаться за дальнейшими разъяснениями в клуб.