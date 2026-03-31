Инфантино заявил, что Ирану обеспечат наилучшие условия для игры на ЧМ-2026

сегодня, 10:36

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино посетил Мексику в связи с открытием стадиона «Банорте» перед матчем между сборными Португалии и Мексики и во время своего визита рассказал о ситуации с Ираном и чемпионате мира 2026 года.

Ранее ФИФА отклонил просьбу иранской команды о переносе матчей группового этапа в Мексику, в связи с чем игры с её участием должны пройти в США.

В интервью N+ глава организации сказал следующее:

Мы живём в реальности и знаем о крайне сложной ситуации, в которой оказалась иранская команда, но мы работаем и обеспечим им проведение матчей чемпионата мира в наилучших возможных условиях.

Глава ФИФА подчеркнул, что Иран прошёл отбор на турнир «заблаговременно и по спортивным заслугам», и поэтому руководящий орган международного футбола стремится уважать это достижение.

«Нет планов Б, В или Г, есть только план А», — отметил он, объясняя, что этот план основан на «стремлении к гармонии и счастью».

Мы живём в сложной геополитической обстановке. У нас нет возможности решить эти вопросы, но у нас есть возможность объединять, создать условия для того, чтобы мир собрался вместе в атмосфере мира и праздника.

