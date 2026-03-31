Стали известны кандидаты на приз лучшему тренеру марта в РПЛ

сегодня, 11:37

Российская Премьер-Лига объявила список претендентов на звание лучшего тренера по итогам марта.

Мурад Мусаев — «Краснодар» (9 очков, 4 матча, 1-е место).

Сергей Семак — «Зенит» (9 очков, 4 матча, 2-е место).

Хуан Карседо — «Спартак» (9 очков, 4 матча, 6-е место).

Ролан Гусев — «Динамо» Москва (9 очков, 4 матча, 7-е место).

Станислав Черчесов — «Ахмат» (8 очков, 4 матча, 8-е место).

Победитель будет определён по результатам трёх голосований: легенд РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков. Если победу одержат три разных кандидата, лучшим будет признан тот, кого выбрали легенды РПЛ.

ОфициальноРПЛ объявила претендентов на звание лучшего футболиста марта
Вчера, 12:15
Ву признан лучшим игроком «Спартака» в марте
29 марта
Сборная Сенегала перед матчем представила в Париже трофей Кубка Африки
28 марта Фото
Победа на ЧМ и больше ничего. Футболисты, которые выигрывали только мундиаль
24 мартаЕвгений Петров в блоге Футбол - это больКомментарии2
ОфициальноФлик стал лучшим тренером Ла Лиги в марте
24 марта
Соболев стал членом «Клуба Григория Федотова»
22 марта
Фил Кио
сегодня в 13:35
Уважаемый коллега lotsman, позвольте с вами не согласится. Вчера я уже приводил формулировку, кто это человек-легенда. Думаю, в рпл таких нет.
"Человек-легенда — метафорическое выражение, которое подразумевает человека, чьё величие достигло таких высот, что его история идёт в народной памяти далеко за её грани. Такой человек становится персонажем, о котором говорят с уважением и почитанием, воплощает идеалы и ценности, которые превышают рамки обычной жизни."
Не думаю, что прикольные пацаны-дружбаны со двора не подходят под классическое определение. Да, и сегодня я предлагал, что если очень сильно хочется, то ради прикола, можно назвать футболистов среднего уровня, игравших в РПЛ, "легендами рпл", но только обязательно(!) эти два слова взять в кавычки, чтобы не пугать любителей футбола)).
Брулин
сегодня в 13:06
Валеры не хватает в этом списке, очень жаль, что речь о РПЛ,
ну а эксперты с канала это утопия про них и писать не чего не хочется там один краше другого
Брулин
сегодня в 13:05
удивился Карседо в списке. 4-3 с Акроном, 3-2 с Сочи и 2-0 с Оренбургом. состав Спартака почти в ДВА РАЗА ДОРОЖЕ, чем эти соперники в сумме (126 лямов евро против 74). а вот Зениту уже слились 0-2.
кандидат на лучшего тренера, чё... лига приколов
m3w6xz73tpxs
сегодня в 12:58
Интересно, а почему Челистини нет в списке на звание лучшего тренера, очень хорошо работал.
lotsman
lotsman ответ Фил Кио (раскрыть)
сегодня в 12:55
Вообще то слово легенда понятие растяжимое. Легенда планетарного массштаба, мирового, страны, чемпионата, команды............ У нас, например, есть легенда нашего двора. Его никто не знает, кроме нас, но для нас он легенда.)
q62e97pxfu68
сегодня в 12:44
Такие эксперты как Григорян, Радимов или Новосельцев доверия не внушают.
Фил Кио
сегодня в 12:04
Для "по ржать" - хоть бы одну "легенду" рпл назвали.
Да, и слова "легенды" и "эксперты" канала "мяч тв" - надо брать обязательно в кавычки, а то они в самом деле подумают, что они легенды и эксперты.
Гость
