Глава «Сьона» об Антоне Миранчуке: «Наверное, слишком хрупкий футболист»

Президент «Сьона» Кристиан Константин поделился мнением о выступлении полузащитника Антона Миранчука после его возвращения в чемпионат России.
Россиянин в прошлом сезоне играл в швейцарской команде. В её составе он провёл 25 встреч, отличившись двумя голами и тремя результативными передачами.
В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 14 матчах за московское «Динамо» во всех турнирах, забил один мяч и сделал два ассиста. Последние три игры московского клуба футболист пропустил по причине травмы.
Миранчук не так много забивает и отдаёт передач в России. И у него снова травма. Антон не смог в полной мере раскрыть в своей карьере весь тот талант, который у него есть. Он очень хороший человек, но, наверное, слишком хрупкий футболист.
но совсем комплиментарно - никогда ...
